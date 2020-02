“Estamos en una emergencia en seguridad y hay que ganarle la batalla a la delincuencia” Locales 04 de febrero de 2020 Redacción Por Así lo afirmó ayer por la mañana el intendente Luis Castellano en una reunión que convocó en su despacho con funcionarios de su gabinete, el senador Alcides Calvo, concejales y jefes de las distintas fuerzas de seguridad. Se determinó hacer fuertes controles en los ingresos a la ciudad.

REUNION CON TODOS. El intendente encabezó en su despacho un encuentro con los concejales y las principales fuerzas de seguridad de la ciudad.

Recién llegado de las vacaciones, el intendente Luis Castellano convocó a concejales, al senador departamental Alcides Calvo, a funcionarios de su gabinete y a representantes de las fuerzas de seguridad que hoy están en Rafaela, a una reunión ayer por la mañana en intendencia.

En el encuentro que comenzó pasadas las 7 y se extendió hasta pasadas las 9.30, el mandatario asumió que hasta aquí lo que se hizo en materia de seguridad no alcanzó, que la ciudad está en una delicada emergencia y que se requiere de otro tipo de acciones para frenar esta violencia que nos tiene a todos de rehenes.

“Convoqué a esta reunión con la idea de trabajar fuerte en un esquema de coordinación en el territorio y en los accesos, algo que venimos haciendo pero que hay que profundizar. Está claro de que estamos en una emergencia en seguridad en la ciudad, está claro que tenemos que ganarle la batalla a la delincuencia, está claro que las situaciones violentas que se están dando tienen que ir aminorando, es la necesidad y la búsqueda que tenemos que ir haciendo y también está claro que todo lo que vinimos haciendo desde cada uno de los lugares, si bien es mucho no alcanza”, dijo el mandatario local.

Castellano manifestó que hay que hacer más porque los vecinos exigen más y porque “todos tenemos que poner un poco más”. También señaló que los municipios tienen la tarea de la prevención a su cargo y eso se ve materializado con la Guardia Urbana, el centro de Monitoreo, el trabajo social, la iluminación. Dijo que el Concejo debe cumplir con su función legislativa y que cada fuerza de seguridad tiene la responsabilidad de hacer una parte de acuerdo a su rol y la justicia debe estar a la altura de las circunstancias.

En reiterados momentos de la conferencia de prensa el intendente expresó “que no alcanza lo hecho hasta acá y todos tenemos que poner un poco más porque la crisis de inseguridad que se está viviendo no solo es en la ciudad sino en la provincia y el país; a mí me importa lo que pasa en la ciudad y el eje de poner un poco más creo que está puesto en esta reunión donde salieron cosas interesantes”.



LAS DECISIONES

En el encuentro se trató, como eje central, el control de los ingresos y egresos a la ciudad, así como también la coordinación de todos los agentes que se desempeñan en el territorio. Si bien este es un aspecto que se viene llevando a cabo, Castellano destacó que es sumamente necesario profundizar en ello.

Con respecto a dichos ingresos a la ciudad, algunos de los lugares que serán tenidos en cuenta como principales son los accesos de la RN34 y RP70, Terminal de Ómnibus, Estación de Trenes NCA, paradas de pasajeros de colectivos interurbanos (avenida Brasil y Ciudad de Esperanza, avenida Roque Sáenz Peña y Caseros, bulevar Santa Fe y Zamenhof), entre otros.

“Nosotros evaluamos que hay algunos puntos, ruta 34, ruta 70, caminos rurales, ingresos a algunos barrios, la terminal de ómnibus, la terminal de trenes en horarios de llegada de gente, hablamos también de la coordinación con algunos pueblos vecinos, donde puede estar entrando gente a delinquir, puede estar entrando gente a vender droga. Hay una intención del gobernador de la provincia de apretar la marca y nosotros tenemos que ser un lugar donde no se entre y se salga fácilmente. Y he notado la predisposición absoluta de cada una de las fuerzas de seguridad en llevar esto adelante”, subrayó Castellano.

Al ser consultado sobre el reclamo que en su momento el intendente rafaelino le había hecho al entonces gobernador Miguel Lifschitz, para que enviase 150 efectivos a la ciudad, Castellano explicó que hoy le mandaron 80 agentes de la PAT y 20 de la policía comunitaria que hoy están en la ciudad, quedando siempre 20 fijos.

En relación a la labor del Poder Judicial, el intendente manifestó el requerimiento de mayor cooperación: “Nosotros necesitamos que la Justicia colabore y ponga la suyo. La situación es de emergencia, y cuando hablamos de emergencia, hablamos de que la gente está temiendo por su seguridad y por su vida. Los delitos violentos y las entraderas es lo primero que tenemos que evitar. La violencia en los delitos es lo que más atemoriza. Entran jugados a robar, pasados de droga, con armas, y eso es lo primero a evitar. Por eso la urgencia. Y necesitamos que si esas personas son reincidentes, queden definitivamente presos”.



“HAY QUE SACARLE LA

MOTO AL QUE DELINQUE”

Lo dijo con determinación Luis Castellano señalando que no hay que molestar a quienes trabajan sino a quienes utilizan este vehículo para delinquir. Sobre la Ordenanza que votó el Concejo, de autoría de Lisandro Mársico para retener motos estacionadas sin su chapa patente, el intendente indicó que lo charló con el concejal y la secretaria de control y auditoría para ver su implementación.