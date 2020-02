Fernández logró el respaldo de Merkel para renegociar los plazos de la deuda

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer en Berlín una reunión con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y también se entrevistó con empresarios de ese país ante quienes advirtió que "Argentina es un paciente en terapia intensiva", en el marco de su gira para lograr un apoyo de los principales líderes europeos de cara a la renegociación de la deuda con el FMI.

Del encuentro en la sede de la Cancillería alemana participaron también el ministro de Economía, Martín Guzmán; el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la primera dama, Fabiola Yáñez.

En una declaración conjunta que ambos jefes de Estado brindaron en los instantes previos a la reunión, Merkel sostuvo que su país sabe que "la Argentina no tiene una situación económica fácil", de cara a la renegociación de la deuda con el FMI que debe afrontar. "Sabemos que la Argentina no se encuentra en una situación económica fácil", sostuvo la canciller, quien luego agregó: "Vamos a ver cómo ayudarlos".

La Argentina ya da por descontado el apoyo de Italia y España de cara al FMI y busca sellar los apoyos de Alemania y Francia, y así exhibir el aval de las principales potencia de Europa.

Merkel también dijo que en la reunión con Fernández iban a hablar de "posibles proyectos de inversiones entre Alemania y Argentina", y al respecto remarcó que "hay un interés muy grande de la industria alemana". Y mencionó también que abordarían el acuerdo comercial firmado el año pasado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, sobre el que Fernández tuvo una postura zigzagueante, de rechazo cuando era candidato presidencial y menos tajante luego de asumir.

En las 2 horas 15 minutos de conversaciones, se habló también de las situaciones de la la región, en especial de Bolivia y Venezuela, y Argentina dejó en claro que puede ser "la puerta de entrada" para Alemania a la zona. Fue en ese marco que Merkel, dijeron las fuentes, le verbalizó a Fernández que su país lo considera "un líder emergente" en América Latina.

A su turno, Fernández señaló: "Alemania es un modelo que miramos muy de cerca, es el motor de la gran unidad de la Unión Europea, además los argentinos tenemos vínculos estrechos con Europa".

A su vez, el jefe de Estado argentino mencionó su encuentro de hace unos días con Jorge Bergoglio en el Vaticano y, dirigiéndose a Merkel, señaló: "Canciller, me habló muy bien de usted el papa Francisco".

Más temprano, Fernández mantuvo un desayuno de trabajo con empresarios alemanes, a quienes le dio un panorama de la situación del país: "La Argentina es un paciente en terapia intensiva", alertó el Presidente en referencia a la delicada situación económica que atraviesa el país y que podría agravarse en caso de no lograr una renegociación exitosa de la deuda con el FMI. Ese evento fue la primera actividad del mandatario argentino en Berlín, realizado en el Hotel Regent y donde estuvieron representantes de empresas alemanas como Hamburg Sud, Siemens AG, Smart Infraestructure, Grupo Hydro, DB. Ingeniería y Consultoría y Lindal Group, entre otras firmas.



CON EL PRESIDENTE DE

ESPAÑA Y CON EL REY

Alberto Fernández almorzará hoy con su par de España, Pedro Sánchez, y luego se reunirá con el rey Felipe VI en Madrid, en el marco de su gira para sumar apoyos de los principales líderes europeos de cara a la renegociación de la deuda con el FMI.

Así lo confirmaron a NA fuentes de la Casa Rosada, las que indicaron que el jefe de Estado "no tiene previsto, por el momento, otros encuentros" en España.

El Presidente arribará a Madrid a las 13:25 hora local, y junto a la comitiva argentina se dirigirá rumbo al Palacio de la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez.

Tras tomarse la fotografía oficial y realizar el saludo protocolar de las Comitivas, Fernández firmará el Libro de Honor y se reunirá con Sánchez en la Sala Tapies de la sede de la Presidencia del Gobierno de España.

A las 14:00 se realizará en la Sala Mompó un almuerzo de trabajo ofrecido por el Presidente del Gobierno Español en honor de la visita de Alberto Fernández y su comitiva.

Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes gubernamentales, la Audiencia con el Rey Felipe VI de España será a las 15:30 en el despacho del rey.

El presidente argentino estará acompañado en ambas actividades por el canciller Felipe Solá y la primera dama, Fabiola Yáñez, según precisaron las mismas fuentes.

De esta manera, Alberto Fernández se convertirá en el primer jefe de Estado o Gobierno que viaja a España tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La visita a España se da en el marco de su gira por Europa, luego de la cena con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y antes de su llegada a París, donde se encontrará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.