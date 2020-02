Sensaciones y sentimientos Sociales 04 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

RAP-PAYADAS

Parecería que son absolutamente opuestas. Pero no lo son tanto.

Ningún payador de la lejana historia, donde Santos Vega empuñara su guitarra, aceptaría decir al modo del rap.

Ningún rapero tomaría la guitarra (la misma que ahora, para diferenciarla, se menciona como acústica) para sus rotundos y agresivos mensajes.

José Hernández, previendo un futuro con más discriminación, inicia una emblemática payada donde la sangre no llegó a desensillar en componedores versos (“Dios hizo al blanco y al negro / sin declarar los mejores / les mandó iguales dolores / bajo de una mesma cruz; / más también hizo la luz / pa distinguir los colores”). En ese momento la situación había llegado a ponerse espesa con la inquietante historia que contó el moreno oponente de Martín Fierro (“Ya saben que de mi madre / fueron diez los que nacieron / -más ya no esiste el primero / y más querido de todos- / murió por injustos modos / a manos de un pendenciero”.

Queda claro entonces que la payada, como modo musical de competencia, a pesar de la tranquilizante pausa que impone la guitarra no disminuye de tendencia agresiva de las palabras que hacen al mensaje. Y en esto nos acercamos a la “batalla de gallos” o “duelo de gallos”, una reciente creación del no menos nuevo estilo de recitado-canto: el rap, un modo de competir donde los oponentes se adjetivan con versos de sonoros vocablos rimados, sin llegar tampoco a los hechos. Por alguna sabia razón, posiblemente, el canto es sin instrumento.

La payada tradicional tiene su reglamento claramente establecido “Una payada brillante / octosílabos precisa / en el final finaliza / y comienza por adelante /debe tener ocho versos / y ser de rima elegante” (Les Luthiers, “Payada de la vaca”) y se desarrolla mediante preguntas y respuestas cantadas según la forma de milonga pampeana.

En las “batallas de gallos” cada competidor debe rimar un mensaje en un tiempo de pocos segundos. Expresará y cerrará una idea –pudiendo hacerlo con palabras agresivas- mediante un lenguaje correctamente usado -y si es posible, brillante- todo regido con un detalle más que importante: les está prohibido tocarse. Un jurado evaluador decide quien se ha impuesto en la competencia, donde no es imprescindible el acompañamiento musical.

Como todos los géneros extremos, son opuestos que casi llegan a tocarse.

Tanto en las payadas como en el rap se hace difícil pensar que terminarán tan pacíficamente como cuando comenzaron. El protocolar respeto de los payadores entre si puede terminar de pronto cuando se descubre que el oponente tiene una deuda de sangre que pagar. Del mismo modo, los raperos pueden cumplir con las reglas de no tocarse en la competencia pero una vez terminada y en otro lugar, pueden cambiar las circunstancias. Sin necesidad, en tal caso, de rimar.

Es verdad; es imposible imaginarse a don Ata rapeando pero ¿quién sabe? También el rap es un modo agresivo de cantar verdades.

Tampoco es exagerado suponer un rapero con guitarra (por más que en lugar de la criolla se sienta más cómodo con la eléctrica) pueda utilizar enchufes de 220 w instalados en útiles árboles que provean, además, de sombra.

Porque en definitiva, todo se armoniza y une en el canto ¿O no?