La moda de las moratorias

Buena parte del entramado productivo del país se encuentra en una situación límite, con empresas al borde del precipicio que se aferran a cualquier salvavidas con tal de sobrevivir. Procuran evitar la crisis terminal que obligó a cerrar a más de 24.500 empresas entre los años 2015 y 2019 ubicadas principalmente en provincia de Buenos Aires (8.949), Ciudad de Buenos Aires (4.112) y la provincia de Santa Fe (2.755), según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En los últimos años, se han sucedido regímenes de facilidades de pagos, que si bien constituyen medidas positivas en realidad sólo tienden a frenar la hemorragia de una herida de carácter terminal de los sectores productivos. Un informe de la revista Infopymes publicado en el último trimestre del 2019, reclamaba una urgente moratoria impositiva "sencillamente porque las pymes no pueden cargar con la mochila que llevan en sus espaldas, esto es más de $400.000 millones de deuda en planes de pagos".

En su análisis, destacaba que "como nunca antes hemos visto, en menos de 12 meses, la AFIP se vio obligada a crear tres planes de pagos especiales, primero, fue de 48 cuotas (en agosto de 2018). Unos meses después, tuvo que ampliarlo, de 48 a 60 cuotas. Finalmente, tuvo que duplicar la cantidad de cuotas posibles (pasando de 60 a 120 cuotas), ante la emergencia fiscal que atraviesan las pymes". Agregaba que "en los últimos dos planes, además de multiplicar la cantidad de cuotas posibles, introdujo una verdadera novedad: otorgó una “espera” para el pago de la primera de esas cuotas".

Estaba más que claro que estas medidas de emergencia que habían adoptado el gobierno anterior a través del organismo recaudador de impuesto no eran "casuales" sino el reconocimiento por parte de la AFIP del problema. Por eso, entre agosto de 2018 y agosto del 2019, se pasó de planes de 48 cuotas, a 60 cuotas y de este a otro de 120 cuotas. No son casuales estas medidas “de emergencia”, que se fueron intensificando con el correr de los meses. Queda claro que la AFIP entiende el problema, aunque parece minimizarlo: las pymes no pueden ni siquiera pagar sus impuestos corrientes, mucho menos los planes de pago por deudas atrasadas.

Pero la editorial de Infopymes exigía ya no un plan de facilidades de pago sino una moratoria impositiva debido a que las empresas no estaban en condiciones siquiera de pagar sus tributos del mes, mucho menos estarían de poder enfrentar los planes de pago más los intereses. "¿Por qué insistimos tanto con la moratoria? ¿Cuál es la gran diferencia entre una moratoria Impositiva y un simple plan de pagos? El principal problema de las deudas atrasadas que tienen las pymes son los intereses y las multas", puntualizaba. Más aún, planteaba en ese momento -septiembre de 2019- que "la AFIP cobra tasas de interés imposibles de pagar para las pymes, del 56,76% anual en concepto de intereses resarcitorios y 69,12% anual de interés punitorio" por tanto "en tan solo un año de atraso, la deuda se vuelve realmente impagable en el contexto en el cual se encuentran las pymes".

La conclusión es que por más cuotas que se ofrezcan a través de planes de pago, si no existe un perdón de los intereses y las multas, las pymes no van a tener oxígeno. "Si les permitimos respirar a las empresas, los grandes ganadores vamos a ser todos (el país mismo), a causa del efecto dominó que esto genera. Una mejora en las empresas, repercute en una mejora directa en sus empleados, que alimenta el consumo, que multiplica la recaudación y termina satisfaciendo el principal objetivo de este Gobierno: terminar con el déficit fiscal", finalizó en su análisis.

Tras aquella militancia sobre la necesidad de una moratoria fiscal para Pymes de septiembre, ahora nos encontramos con que el Gobierno nacional, a través de la AFIP, la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela pusieron en marcha moratorias impositivas con quitas en los intereses y planes de pago en cuotas. La que abarca tributos provinciales comenzó ayer mismo con deudas de hasta el 30 de noviembre del año pasado.

En el caso de la Nación, arrancará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendió la moratoria impositiva lanzada para Pymes, microempresas y entidades sin fines de lucro, tras cifrar las deudas en más de $ 400.000 millones, si se suman los planes de regularización “que iban camino a dejar de pagarse”, y afirmó que la medida busca "dar oxígeno" a esos sectores.

En cuanto a la moratoria municipal, comenzará el 2 de marzo también por un período de 90 días para todas tasas, derechos y contribuciones. Las empresas se beneficiarán principalmente con el Derecho de Registro e Inspección.

Por tanto, las moratorias se han convertido en una moda por estos días en la Argentina, pero obligada.