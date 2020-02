Volkswagen Taigun: el T-Cross indio más accesible de la marca Automotores 04 de febrero de 2020 Redacción Por Previo a la muestra Auto Expo, la marca alemana develó el producto que anticipó la semana pasada con un teaser, con detalles de diseño diferentes, aunque con sus mismas dimensiones.

Finalmente la “sorpresa” que Volkswagen preparó para Auto Expo, la muestra automotriz más importante de India, fue develada: a pesar de que la silueta del teaser aparentaba ser la de un vehículo de un porte semejante a un CrossFox, lo cierto es que se trataba del nuevo Taigun, un derivado más accesible del T-Cross.

En el marco del habitual Media Night, un evento que tradicionalmente la marca alemana realiza el día anterior a la apertura de los salones, fue presentado este nuevo modelo que estrena la plataforma MQB-A00, es decir, la variante más simplificada de la arquitectura modular MQB que utilizan la mayoría de los productos de la compañía. Resulta algo curiosa la estrategia de desarrollar un vehículo de características similares a otro existente en la gama, pero aún así la marca logró diferenciar al Taigun del T-Cross, con un resultado que nos parece aceptable y atractivo.

Como si se tratara de un juego de encontrar las diferencias, a pesar de las innegables similitudes, el Taigun cuenta con un diseño del sector frontal propio y más cercano al de la Tiguan, con faros más rectos, al igual que la parrilla, de formato rectangular y que a diferencia del B-SUV que se comercializa en nuestra región, no invade parte del paragolpes. Dicho sea de paso, el paragolpes también fue replanteado por completo, con una máscara de color negro que abarca desde los faros antiniebla hasta la toma de aire central y que le da un aire mucho más agresivo. Atendiendo a los gustos del mercado indio, se le agregaron varios apliques cromados en la grilla frontal como también en el marco de los faros antiniebla y la toma de aire. El detalle que nos “engañó” en el teaser y que hacía pensar que se trataba de un sucesor del CrossFox era la inclinación del capot, más acentuada que en el T-Cross.

De perfil, el diseño base es idéntico al T-Cross, es decir, probablemente compartan los mismos paneles de la carrocería, pero el Taigun agrega un aplique cromado en la parte inferior de las ventanillas y que se extiende un poco más sobre el pilar C, como prolongando la superficie vidriada. Completan las modificaciones los pasarruedas en color negro brillante y las llantas de aleación diamantadas que remarcan su apariencia más deportiva.

Por último, en la parte trasera se replica la modificación del paragolpes delantero: agrega un sector en color negro enmarcado por un aplique cromado, emulando una suerte de difusor, con una protección en el centro de color aluminio. Los faros son similares a los del T-Cross, aunque con una firma luminosa que se extiende a lo ancho del portón.

A pesar de utilizar una plataforma simplificada, las dimensiones no varían respecto al B-SUV: mantiene el largo de 4,20 metros –por lo que no entraría dentro de los beneficios arancelarios vigentes en el país asiático- y la distancia entre ejes de 2,65 metros, es decir, la misma del T-Cross brasileño, superior a la de su par europeo.

Mecánicamente, se habla de dos motorizaciones: un 1.0 TSI de tres cilindros y unos 115 CV y un 1.5 TSI de 130 CV, disponibles con una caja manual de 6 marchas o una caja automática –algunos medios de prensa hablan de una DSG de 7 marchas, pero nos inclinamos más por la Tiptronic de 6 velocidades, de menor costo-.

Para finalizar, una breve referencia a su denominación: Taigun era el nombre de un prototipo que Volkswagen desarrolló sobre la base del Up! y que estuvo a punto de concretarse, aunque debido a un problema de habitabilidad finalmente el proyecto fue descartado.

¿Llegará a nuestra región? Teniendo en cuenta las similitudes con el T-Cross resultaría extraño que la marca repita la estrategia aplicada en India, aunque sí se sabe que tiene planeado sumar un SUV o crossover por debajo del Nivus y con la plataforma MQB-A00.

(FUENTE: www.16valvulas.com.ar).