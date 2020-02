El celular de uno de los detenidos tenía imágenes de agresión a Fernando Policiales 04 de febrero de 2020 Redacción Por El celular de uno de los diez rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de Villa Gesell, contenía imágenes de la agresión a la víctima.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Así lo indicó Fernando Burlando, abogado de la familia del joven asesinado, quien sostuvo que se trata de "un hallazgo insultante a la vida".

El letrado dijo que es uno de los principales indicios que se obtuvieron del peritaje de los celulares de nueve de los diez rugbiers detenidos, los cuales fueron peritados en la ciudad de Mar del Plata y ayer se remitieron a la fiscal Verónica Zamboni, que está a cargo del crimen cometido en la madrugada del 18 de enero pasado.

Se realizaron pericias en los celulares de nueve de los diez detenidos, con excepción de Ayrton Viollaz, quien aseguró no tener teléfono en el momento de ser detenido, y el de Pablo Ventura, el joven que había sido detenido y luego liberado cuando se comprobó que no había viajado a Villa Gesell.

Según la información difundida por el canal TN, el celular que contiene el video pertenece a Lucas Pertossi, uno de los rugbiers detenidos.



Para Burlando, si bien el joven no habría participado directamente de la agresión le podría corresponder la imputación por participación primaria.



Por otro lado, Diego Escoda -fiscal general de Dolores- aseguró que "hay un video que está en análisis, en el cual los imputados se habrían cambiado de ropa en un local cercano", lo que podría complicar más su situación.

En ese sentido, Escoda sostuvo que "es usual en personas que cometieron un delito que procedan a cambiarse la ropa", hecho que podría complicar la defensa de los acusados si busca explicar que se fueron sin saber que habían matado a Fernando Báez Sosa.



Respecto a los motivos que le ocasionaron la muerte a Báez Sosa, explicó el fiscal que "Fernando tuvo un golpe muy fuerte en el cráneo que no produjo perdida de masa encefálica, y también tuvo un golpe muy fuerte en el hígado. El deceso se produjo por un sagrado interno en el cerebro".

Además, reveló que "se va a llamar a testimonial a los médicos para especificar un poco más este tipo de lesiones", y agregó que "ahora se inicia una semana de reflexión de información con pruebas que ya fueron presentadas y etapa de compaginación de las pericias para decidir la fiscal si va a solicitar la prisión preventiva".



En relación al homicidio de Fernando Báez Sosa, la víspera dio a conocer Crónica que La fiscal que sigue la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa recibió dos discos extraíbles con información de los 10 teléfonos de los imputados, de acuerdo a lo informados por fuentes de la investigación.

Los voceros detallaron que el contenido de seis teléfonos iPhone, dos Huawei, un Motorola y un Samsung S10 fue volcado en dos discos extraíbles que fueron llevados a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción 6 (UFI 6) de Villa Gesell y entregados a la fiscal Verónica Zambo.



De acuerdo con lo trascendido, habría un video filmado en alta resolución por uno de los rugbiers en el momento del ataque. Según informó Fernando Burlando, abogado de la familia del joven asesinado, quien manifestó que "no solamente se filmó la golpiza, sino también la persecución que inician en su contra. Ellos en un momento lo pierden de vista. Cuando son desalojados del local bailable, los dejan a una distancia muy prudencial. Entonces es cuando van a la caza de Fernando que es cuando empiezan a filmar".



Por otra parte, Fabián Améndola -otro letrado de la familia de la víctima- sostuvo que "si se comprueba que, además, grabaron el asesinato, vamos a buscar elevar la condena. Eso demostraría que lo mataron por placer".

Sobre la filmación, se desconoce si fue compartida entre ellos o lo viralizaron.



Si al expediente se incorpora esta prueba, los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa pedirán que se agrave la imputación a los diez rugbiers que están detenidos por el homicidio ocurrido en Villa Gesell.



Los artefactos fueron analizados por expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA), con sede en la Escollera Norte de la ciudad de Mar del Plata, quienes además de extraer los cerca de cinco terabytes de información, la analizaron y discriminaron la de mayor relevancia para la causa, explicaron las fuentes.

Con esta tarea concluyó por el momento la labor de ese equipo técnico policial, ya que ahora será la fiscal quien analice la prueba en el marco de la causa por el homicidio ocurrido el 18 de enero último frente al boliche "Le Brique".



La fiscal Zamboni y un equipo de analistas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) gesellina intentarán analizar imágenes, conversaciones o elementos que puedan precisar el grado de intervención o no de cada uno de los rugbiers imputados por el crimen.