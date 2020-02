Ignacio Colsani y su buen momento con Ciclista Deportes 04 de febrero de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO SITIO LA LIGA ARGENTINA PIVOT./ Suma buenos minutos en el equipo de Junín.

El pivot Ignacio Colsani viene teniendo una buena temporada en Ciclista Juninense, disputando la Liga Argentina, el ex TNA que está promediando la fase regular en dos zonas. "Nacho" está en ascenso dentro de un equipo que lucha por salir de los puestos del fondo de la Conferencia Sur.

En el sitio oficial del torneo habló sobre el momento personal y del Club Ciclista, mencionando que "el interno está teniendo buenos minutos y es uno de los jóvenes proyectos por los que apostó el verdirrojo".

El ex Independiente y 9 de Julio, además de San Martín de Corrientes, San Isidro de San Francisco y Unión de Sunchales, entre otros equipos, mencionó que "dentro del plantel me siento muy bien, tenemos un gran grupo de personas tanto en los jugadores como el cuerpo técnico. Cada uno de ellos me brinda la confianza necesaria para que pueda jugar y me sienta bien dentro de la cancha".

Además se refirió a lo que queda de temporada regular: "Cada partido para nosotros es una final, sobre todo en esta primera parte del año que estuvimos con un extranjero menos. Nos motivó eso a dejar todo en la cancha aún más. Nos llevamos dos victorias de local claves para la tabla de posiciones".

Opinó además de la Liga Argentina: "Este es mi segundo año en la categoría, es el primero en el que tengo más responsabilidades. Veo una Liga en la que todos son competitivos y muy física. Hay buenos jugadores y planteles. Hay que hacer mucho esfuerzo porque hay muchos viajes y entrenamientos en medio de los partidos".