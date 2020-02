El análisis de Quesada Deportes 04 de febrero de 2020 Redacción Por SUPER RUGBY

En el debut del Súper Rugby, el sábado Jaguares venció con comodidad a Lions por 38 a 8 y con ello se renovaron las esperanzas de igualar, al menos, lo hecho en la temporada pasada.

La partida de jugadores clave, la implementación de un nuevo sistema de juego que no se había lucido en los amistosos y el paso en falso de los Pumas por Japón eran incógnitas válidas en la antesala del torneo. Pero Jaguares no dejó dudas y demostró por qué es el subcampeón del torneo, teniendo nuevamente al rafaelino Mayco Vivas entre las piezas importantes, ya que arrancó como titular.

"No esperábamos este resultado. Como a nosotros, a ellos se les fueron jugadores, pero tienen un poderío importante. Esperábamos un planteo parecido al que se dio, pero no imaginé poder mantener el in-goal prácticamente en cero. Logramos que nuestra defensa fuera sólida y marcamos en la mayoría de las oportunidades que tuvimos", explicó el entrenador Gonzalo Quesada.

En su primer año, el DT se puso como objetivo darle mayor dinámica al equipo. Sorprendió entonces que el nuevo plan de juego buscara darle aún más ritmo y velocidad. Si bien goleó dos veces a Georgia XV, Quesada no se había ido del todo satisfecho. "Para hacerla corta, el sistema busca generar amenazas por todo el ancho de la cancha, que no sea solo una batalla frontal como pueden proponer muchos equipos sudafricanos dadas sus características. Hay tres opciones. La primera es generar mini batallas en todo el ancho de la cancha. En la segunda nos organizamos para atacar las espaldas usando el pie. La tercera opción busca atacar cerca de los rucks con la entrada de los wines una vez que se abrió la defensa. Lo positivo fue que alternamos las tres formas que entrenamos y eso nos hace más peligrosos", comentó Quesada.

Posteriormente, mencionó que "hubiera sido un milagro que los 23 jugadores encuentren una solidez total en el primer partido de Súper Rugby. Creo que hubo situaciones donde nos metieron mucha presión en defensa, donde supieron hacernos lenta la pelota. Defendieron al límite del offside y también defendieron al límite el ruck, lo cual hizo que consumamos más gente ahí. No jugamos solos, Lions tuvo momentos buenos también, nos hizo consumir muchos jugadores y ahí tal vez perdimos un poco de fluidez en el juego. Pasa más por corregir el contacto para que no tengamos que meter tanta gente ahí".

De cara a los próximos compromisos, puntualizó que "es una de las singularidades del torneo: jugar tres partidos de local contra tres equipos de diferentes países y estilos muy diferentes. En esto hay que tener mucho cuidado. Sabemos que contra Hurricanes nos espera un partido muy diferente, que viene con el orgullo tocado después de como perdieron con Stormers (28-0). Lo que está bueno es que hay pocos partidos para analizar. El problema del coach, a medida que avanza el torneo, es que tenés muchos partidos propios y del rival para ver. Uno consume muchas más imágenes del adversario. Cuando hay menos partidos estás obligado a focalizarte más en lo tuyo, más allá de lo que puedas esperar del rival".