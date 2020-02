Pablo Pérez, de estar casi afuera a jugar el clásico Deportes 04 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Luego de estar con un pie afuera del club, el mediocampista Pablo Pérez podría volver a jugar en Independiente, justo en el clásico ante Racing, el próximo domingo en el Cilindro, por la fecha decimonovena fecha de la Superliga. El propio entrenador "Rojo", Lucas Pusineri, reconoció que "es una de las posibilidades" que Pérez vuelva a estar convocado con el plantel.

Pérez jugó ante River, y luego fue expulsado frente a Boca, por lo que no pudo estar con Rosario Central, dado que le dieron dos fechas de suspensión. Sin embargo, el mediocampista podría recibir un permiso especial para jugar el domingo ante Racing porque Gastón Togni está con la Selección Sub 23 en el Preolímpico de Colombia, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El hecho de que Pablo Pérez también incluido en la lista de la Copa Sudamericana que deberá afrontar el "rojo", le abre la chance de estar ante Racing. En cuanto al clásico de Avellaneda, Pusineri señaló: "va a ser un clásico y se verá lo que dicen los jugadores en la cancha. Hay que aprovechar las oportunidades y ser inteligente. Llegamos parejos, estamos con la tranquilidad de que el equipo está bien".

En declaraciones al programa ¿Cómo te va? Radio del Plata (AM 1030), Pusineri indicó que "no me limita jugar en la cancha de Racing porque es un estadio con dimensiones amplias". "Nosotros sabemos que la gente nos está apoyando donde sea que vayamos. Esperamos jugarlo de manera inteligente para ganarlo", agregó el DT del equipo de Avellaneda.