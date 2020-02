China: comienzan las pruebas de un medicamento contra el coronavirus Internacionales 04 de febrero de 2020 Redacción Por La cifra de muertes se elevó a 361 y los infectados son 17.238. China, que ayer inauguró un hospital que construyó en apenas 10 días, acusa a Estados Unidos de "sembrar el pánico" con sus medidas por la enfermedad.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - China comenzó a probar ayer un medicamento contra la nueva infección por coronavirus de Wuhan, que ya "mejoró visiblemente" el estado de un paciente en Estados Unidos. Se trata del Remdesivir, que fue desarrollado para el virus del ébola por la empresa biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences y también será utilizado por un equipo médico del Hospital de Amistad China-Japón, con sede en Pekín, Rusia, para definir si puede contrarrestar los efectos del coronavirus.

El ensayo se llevará a cabo en 270 pacientes con infecciones leves o moderadas y se realizarán pruebas hasta el próximo 27 de abril. Según informó el medio de noticias chino The Paper, "si los ensayos clínicos logran progresos, se espera que Remdesivir llegue al mercado rápidamente".

El número de muertos por el nuevo coronavirus se elevó ayer a 361, mientras que la cifra de infectados en territorio chino se situó en 17.205. Dos estudios publicados por la revista Nature apoyan las sospechas iniciales y señalan que el murciélago estaría en el origen del coronavirus. Se cree que un mercado de mariscos fue el centro del brote en la ciudad central de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte.

El coronavirus 2019-nCoV puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

En tanto, las autoridades de Wuhan, el epicentro de la crisis por el brote del nuevo coronavirus en China, entregaron al ejército de ese país el control de un nuevo hospital, que fue construido en apenas 10 días. En en una llamativa caravana de ambulancias, los primeros pacientes comenzaron a llegar el lunes, aunque todavía la construcción no se ha completado.

Este 30 de enero, el director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el coronavirus representa una "emergencia de salud pública de preocupación internacional". y aseguró que la prioridad es contener la epidemia en China, su epicentro, para que así la propagación a otros países sea lenta y controlable. "Si invertimos en luchar en el epicentro, en el origen, entonces la propagación a otros países es mínima y también lenta. Si es mínima y lenta, lo que salga también podrá ser controlado fácilmente", explicó. Además, sostuvo que, aunque los casos todavía se pueden multiplicar, existe "la oportunidad de trabajar de forma agresiva para evitar que esto ocurra".

Por su parte, la Unión Europea (UE) aseguró que el nuevo coronavirus está "bajo control" en el continente, donde se registran hasta el momento 25 casos, según sostuvo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

En tanto, el Gobierno de Japón anunció que ordenará la cuarentena de un barco en la costa cerca de Yokohama después de que se conociera que un viajero taiwanés dio positivo en el análisis.



AÑO NUEVO LUNAR

Este lunes finalizaron las vacaciones del Año Nuevo lunar, que fueron extendidas por orden del Gobierno por cuatro días más en el marco de las medidas tomadas para evitar los desplazamientos masivos que aumenten los contagios.

De esta manera, millones de trabajadores retomaron sus tareas pero las reincorporaciones se producen de modo gradual y los centros de enseñanza de todo el país no tienen una fecha de vuelta a clase.

En cuanto a los mercados, en la reapertura se desplomaron las Bolsas chinas y el Banco Central prometió una inyección de liquidez de 1,2 billones de yuanes para disminuir el impacto económico de la epidemia.

Según señaló el vicepresidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, Lin Weiliang, las consecuencias en la economía tendrán una corta duración debido a que el país cuenta con los recursos para superar las complicaciones.



PROTESTA CONTRA

ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, el Gobierno de China acusó a Estados Unidos de "sembrar el pánico" por las medidas tomadas a raíz de la epidemia del nuevo coronavirus. La portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Hua Chunying, señaló que el Gobierno estadounidense fue "el primero en evacuar al personal de su consulado en Wuhan, en mencionar la retirada parcial de su personal en la embajada y en imponer una prohibición de entrada en el territorio a los visitantes chinos". Y agregó: "Por lo que yo sé, el Gobierno de Estados Unidos todavía no ha ofrecido ninguna ayuda sustancial a la parte china. Todo lo que ha hecho solo puede crear y propagar el miedo".

Las declaraciones de la funcionaria china surgieron luego de que el país norteamericano prohibiera la entrada a su territorio a todos los no residentes que hubieran visitado China en los últimos 14 días, mientras que aconsejó a sus ciudadanos no viajar a ese destino.