Volkswagen invertirá U$S 800 millones Nacionales 04 de febrero de 2020 Redacción Por La automotriz alemana confirmó las inversiones al presidente Alberto Fernández.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Directivos de la automotriz Volkswagen confirmaron ayer al presidente Alberto Fernández inversiones por US$ 800 millones que realizarán en sus plantas de Buenos Aires y Córdoba. En el marco de la visita que realiza a Alemania, Fernández mantuvo un encuentro en Berlín con altos ejecutivos del Grupo Volkswagen.

Durante la reunión, el responsable de Producción y Logística de VW, Andreas Tostmann, anunció el inicio de las actividades de producción de las primeras pre-series del proyecto Tarek, un nuevo modelo que se producirá en el Centro Industrial Pacheco, y el comienzo de la producción de la caja de velocidad MQ281 en el Centro Industrial Córdoba de la compañía.

Ambos proyectos implican una inversión de U$S 800 millones, lo que, en palabras de la empresa, "ratifica el fuerte compromiso que tiene el Grupo Volkswagen con la República Argentina desde hace ya 40 años".

El proyecto Tarek se trata del primer SUV que la marca producirá en Argentina y será exportado a toda la región.

En tanto, la producción de la caja de trasmisión de 6 velocidades MQ281 implica una inversión en Argentina de u$s 150 millones en el Centro Industrial Córdoba. Esa trasmisión será 100% destinada a la exportación hacia terminales en Europa.

El mandatario asistió a la reunión junto al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Por parte de la empresa también participaron los presidentes y CEOs de América Latina, Pablo Di Si y de Argentina, Thomas Owsianski; los responsables a nivel mundial de Relaciones Gubernamentales, Thomas Steg; y de Política Internacional, Jens Hanefeld; y la directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos para la Argentina, Angie Stelzer. La reunión se desarrolló en el salón de conferencias del Volkswagen Drive Forum en la capital alemana.



CON EJECUTIVOS DE

EMPRESAS LIDERES

El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer en Berlín un desayuno de trabajo con líderes de empresas alemanas que invierten y poseen filiales en la Argentina y que conforman el Comité de América Latina de Empresas Alemanas (LADW).

En el encuentro en el Hotel Regent estuvieron presentes representantes de Hamburg Sud, Siemens AG, Smart Infraestructure, Grupo Hydro, DB. Ingeniería y Consultoría y Lindal Group, entre otras firmas. También participó el embajador argentino en Alemania, Pedro Villagra Delgado.

Se trata de la primera actividad del mandatario en su gira por Alemania que culminó anoche con la reunión con la canciller Angela Merkel.

Sobre el futuro encuentro con su par español, el Fernández destacó: "Tengo muchas ganas de verlo, porque la última vez que lo vi todavía no había sido consagrado presidente, así que por primera vez nos vamos a ver como presidentes en funciones. Tengo mucha admiración y respeto por Pedro".

El referente peronista hizo alusión al encuentro que mantuvieron en septiembre pasado, luego del triunfo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuando el ibérico intentaba formar Gobierno con sectores de la oposición.

"El martes a la noche vuelo a Francia y el miércoles almuerzo con el presidente (Emmanuel) Macron, con quien estuve días atrás en Jerusalén y tengo mucho interés en verlo y conversar sobre las cosas que a la Argentina le están pasando", concluyó el jefe de Estado, en referencia a las actividades que se realizaron en Israel en conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau.