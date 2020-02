Cristina denunció al gobierno de Macri por "armar grupos de tareas" para perseguirla Nacionales 04 de febrero de 2020 Redacción Por La Vicepresidenta de la Nación aseguró que, desde su llegada al poder en 2015, el gobierno de Cambiemos armó "verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional en contra suya y de su familia".

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner presentó ayer dos escritos, uno ante la Justicia y otro ante la AFIP, en los que denunció que, durante el gobierno de Mauricio Macri, funcionarios del ente recaudador "actuaron como grupo de tareas y en coordinación con sectores del Poder Judicial" para "armar un juicio de ejecución fiscal" contra su persona.

En los textos, la ex mandataria pidió la nulidad de las acciones judiciales y administrativas sancionadas en su contra en el marco del expediente "Fisco Nacional AFIP contra Fernández, Cristina Elisabet s/ Ejecución Fiscal".

"En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona", explicó la ex presidenta.

Cristina enmarcó los hechos que denunció dentro del proceso de "Lawfare", cuyo objetivo es, según sus palabras, "la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos".

En ese sentido, remarcó que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno "se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional que articularon una feroz e inédita campaña de persecución" contra ella.

Uno de los escritos fue presentado ayer por la mañana ante el Juez Federal de Río Gallegos, mientras que el otro fue recibido por la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

En el primero, que tiene 73 páginas, la ex presidenta niega "enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución", por lo que pide que se desestime "la ejecución en su totalidad".

En el segundo, con la firma del abogado Carlos Beraldi, solicita la nulidad de "todo lo actuado por la AFIP" y de "los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos".

Además, solicitó que se "abra una investigación administrativa" contra los ex funcionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada "a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles".



SUMARIO EN LA AFIP

Por su parte, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ordenó realizar un sumario administrativo y una presentación judicial para que se investigue la denuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las anteriores autoridades del ente recaudador y de otros organismos, a los que acusó de una "feroz e inédita persecución" en su contra.

Marcó del Pont "ordenó iniciar un sumario administrativo a partir de la presentación realizada por la vicepresidenta", en la que "denunció que fue objeto de una persecución a lo largo de los últimos cuatro años", dijeron a Télam fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Asimismo, los portavoces indicaron que "la Administradora Federal de Ingresos Públicos ordenó la formulación de una denuncia penal para que se investiguen los hechos denunciados por la vicepresidenta" ante los tribunales.