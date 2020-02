No hay "magia" para reactivar la economía Nacionales 04 de febrero de 2020 Redacción Por "No pretendemos que de manera mágica la economía empiece a generar una reactivación en el cortísimo plazo", dijo el ministro Kulfas.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó ayer que el Gobierno está desplegando herramientas para frenar la recesión, pero aclaró que oficialmente no se espera "que de manera mágica la economía empiece a generar una reactivación en el cortísimo plazo".

El funcionario ratificó que el Gobierno está confiado en que la batería de medidas que se viene anunciando "por etapas" impactará en la inflación y la hará bajar, por lo que destacó el rol del plan Precios Cuidados como parte de un programa más amplio.

En una conferencia de prensa junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, el funcionario dijo que el gobierno de Alberto Fernández recibió "una economía muy desordenada que hay que ir ordenando por partes".

Indicó en ese sentido que la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva fue la primera fase que ha generado un nuevo marco en muchos aspecto, sobre todo en lo fiscal, porque el Estado nacional venía "muy complicado".

Esa norma, sostuvo Kulfas, también colaboró en nuevas pautas para lo sectores socioeconómicamente más complicados, a lo que se sumó la moratoria de la AFIP para desahogar a las pymes, además de la política monetaria de reducción de baja de tasas.

"Es un escenario por etapas, no pretendemos que de manera mágica la economía empiece a generar un reactivación en el cortísimo plazo. Sí, insisto, estamos generando nuevas pautas y creo que estamos dando los incentivos bien claros", afirmó.

Kulfas destacó la decisión política de Fernández de modificar "la lógica centrada en la especulación financiera" que, según dijo, marcó al gobierno de Mauricio Macri en sus cuatro años de gestión.

"Nosotros estamos volviendo a poner en eje el consumo de los sectores más postergados, generando incentivos para que las pymes puedan volver a ponerse en funcionamiento, desarrollando con Precios Cuidados una canasta de referencia y buscando los mecanismos de concertación social para bajar la inflación", afirmó.

Sostuvo también que esta etapa del programa económico tiene como elemento central la renegociación de la deuda externa que está llevando adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"En este nuevo escenario estamos generando las condiciones para la reactivación económica y una baja de la inflación con otras bases (no sólo monetarias), con la concertación, buscando los elementos para que el funcionamiento del mercado laboral y otros puedan converger hacia una baja sostenida de la inflación", dijo.

Remarcó que el diálogo con el sector empresario es "permanente", porque se están buscando concertar pautas para que haya precios más accesibles, mientra que este año se trabajará fuerte con programas de desarrollo de proveedores pymes para supermercados.