Kicillof mejoró la oferta a tenedores de bonos Nacionales 04 de febrero de 2020 Redacción Por El gobierno bonaerense propuso a los acreedores del bono BP21 abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso ayer a los tenedores del bono con vencimiento en 2021 pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero, y pospuso para hoy el plazo de la aprobación de esta propuesta, que vencía originalmente este lunes.

"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", justificó el Poder Ejecutivo provincial.

Así, si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente U$S 75 millones-.

Además, dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020, explicó la Provincia, en un comunicado.

Asimismo, la administración de Axel Kicillof aclaró que esta enmienda tiene "efecto inmediato" y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10:00 (horario de Bruselas/Luxemburgo, las 06:00 en la Argentina) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta. "Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos", aseguró el Gobierno.



KICILLOF, OPTIMISTA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que si bien algunos bonistas ya aceptaron la oferta para el pago parcial del bono BP21, aún quedan "algunos fondos que tienen posiciones complicadas" para que se pueda avanzar.

"Hoy (por ayer) se consiguió el apoyo del grupo más importante de bonistas más organizados (europeos y estadounidenses), aunque todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas", dijo el mandatario bonaerense en declaraciones a radio El Destape.

Kicillof ratificó que la situación actual de la deuda "es insostenible" por lo que la provincia necesita tiempo para poder crecer y generar condiciones de pago. "Estamos tratando de solucionar el problema, que no tiene una solución óptima y perfecta. Estamos trabajando del mejor modo posible. Hay llamados a todos los bonistas extranjeros", dijo el gobernador.

"Hubo una aceptación de una cantidad importante de acreedores. La propiedad de estos bonos está muy atomizada. Entendemos que unos 200 bonistas o fondos aceptaron", celebró Kicillof, quien reconoció que aún falta que acepten otros fondos para llegar al piso del 75% que exige el contrato.

El mandatario provincial volvió a quejarse de la política de endeudamiento del macrismo que, según dijo, generó "infinidad de problemas". Este año la provincia de Buenos Aires tiene que pagar 2.900 millones de dólares deuda y 8.800 millones en los cuatro años: "Es una enormidad. La Nación tiene que afrontar 160.000 millones en los cuatro años", dijo Kicillof.