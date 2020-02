Fuerte cruce entre Negri y Vallejos por la deuda Nacionales 04 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El jefe del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, y la presidenta de la comisión de Finanzas del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, se cruzaron duramente por las responsabilidades en el crecimiento de la deuda externa.

El intercambio de críticas comenzó cuando la diputada kirchnerista pidió la reactivación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa para investigar todo lo actuado por Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio) en los cuatro años en que gobernó.

"Es de nuestro máximo interés poner en funcionamiento la comisión bicameral de control de la deuda, para que la sociedad sepa que pasó, cómo llegamos hasta acá, y que esta discusión que estamos teniendo y esta necesidad de volver a reestructurar una deuda no se repita nunca más", reclamó.

Ante este planteo, Negri salió al cruce y señaló que la atribución de culpa sobre el crecimiento de la deuda durante el macrismo es un "relato" que "no quedará en pie".

"No se hagan los rulos: su relato no quedará en pie, los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años", protestó el legislador radical.

Para Negri, "el kirchnerismo contribuyó en forma decisiva en la década perdida, en el incremento de la deuda, con tasas descomunales con Venezuela, pagos sobredimensionados al Club de París, la oscura historia de Aerolíneas y el vaciamiento del Banco Central entre otras cosas".

La controversia no terminó ahí, ya que Vallejos volvió a utilizar su cuenta para discutir con Negri.

"Estoy muy de acuerdo con usted, diputado. Investiguemos juntos. El pueblo merece y debe conocer la verdad sobre la evolución y condiciones de contratación de la deuda, así como las responsabilidades sobre la misma", comentó la economista.

Sin embargo, en declaraciones radiales Vallejos recordó que el ex ministro de Hacienda de Cambiemos Nicolás Dujovne había admitido en 2016, antes de asumir funciones en el Poder Ejecutivo, que el nivel de endeudamiento heredado por el kirchnerismo era "bajísimo".

También consignó que de acuerdo a un informe de Proyecto Económico en base a datos oficiales, la deuda pública externa "pasó de representar menos del 14% del PBI en 2015 a superar el 45% en 2019, con lo cual la deuda externa pública, como porcentaje del producto, más se triplicó en un plazo de cuatro años".

A su vez, el mismo informe advierte que la deuda emitida bajo legislación extranjera saltó en el mismo período de 24,5% a 44,2%.