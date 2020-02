Vélez recibe al Aucas de Ecuador Deportes 04 de febrero de 2020 Redacción Por COPA SUDAMERICANA

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Luego de cinco años, Vélez regresará a la competencia internacional cuando hoy reciba a Aucas de Ecuador, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020.

El partido comenzará a las 21:30 (ESPN) en el estadio "José Amalfitani" del barrio de Liniers, con el boliviano Gery Vargas como árbitro.

El "Fortín" buscará una diferencia que le permita ir con algo de tranquilidad a la revancha de la serie -donde cuenta el gol de visitante como criterio de desempate- que será el martes 18 en el estadio "Gonzalo Pozo Ripalda" de la altura de Quito.

Los dirigidos por Gabriel Heinze llegan algo contrariados porque no pudieron mantener el buen ritmo que venían trayendo en la Superliga, donde sumaron dos empates ante Gimnasia y Aldosivi, equipos en zona de descenso, en la reanudación del torneo.

Para colmo, la grave lesión del talentoso mediocampista Fernando Gago fue un baldazo de agua fría para el plantel, a partir de la rotura parcial de la plastia en su rodilla derecha, operada a fines del 2017, cuando se rompió los ligamentos cruzados en un partido de Eliminatorias con la Selección argentina. Así y todo, Vélez lo incluyó en la lista de 30 jugadores que utilizará para la Copa. El futbolista todavía no manifestó si quiere recuperarse y seguir jugando al fútbol.

Esta situación obliga a Heinze a modificar el mediocampo, con la inclusión del chileno Pablo Galdames para la contención y Gastón Giménez para la generación de juego.

También podría ser el momento para el estreno como titular de Ricardo Centurión, que ya debutó ante Aldosivi pero no pudo darle el triunfo pese a sus destellos futbolísticos.

Aucas se presenta como un rival de cuidado, dirigido por el argentino Maximiliano Villafañe, y con muchos albicelestes en el plantel como los mediocampistas Alejandro Frezzotti (ex Gimnasia de Jujuy) y Víctor Figueroa (ex Newell s) más el delantero Luis Escalada (ex Boca Juniors), nacionalizado ecuatoriano.



Las probables formaciones



Vélez: Lucas Hoyos; Tomas Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Gastón Giménez y Pablo Galdames; Agustin Bouzat, Lucas Robertone y Ricardo Centurion; Maximiliano Romero. DT: Gabriel Heinze.



Aucas: Fernando Fernández; Jhon Espinoza, Edison Carcelén, Alejandro Manchot y Carlos Cuero; Edson Rodríguez, Alejandro Frezzotti, José Cazares y Víctor Figueroa; Carlos Arboleda y Edson Montaño. DT: Maximiliano Villafañe.