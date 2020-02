Denuncia por bebé con 2 cabezas Policiales 04 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

RECONQUISTA. - El insólito caso del bebé con dos cabezas que conmueve a Reconquista llegó a la Justicia.

El abogado de la familia denunció una posible "mala praxis médica", ya que las ecografías no habían advertido la malformación y la "sustitución de un niño por otro", entendiendo que la criatura que nació muerta no le pertenecía,

informó ayer diario UNO que Ayelén se internó en el nuevo Hospital de Reconquista el 25 de diciembre. Oriunda de Avellaneda, el seguimiento de su embarazo lo realizó en el Samco de dicha localidad, efector en el cual se le realizó dos ecografías. Y según Oscar Vázquez - abogado de la familia- ninguno de los estudios realizados en el lugar anticiparon alguna anormalidad.

El representante legal recordó que la mujer rompió bolsa e ingresó en trabajo de parto, pero que una falla cardíaca registrada en la bebé, obligó a los profesionales a que inicien la correspondiente cesárea.

"Cuando finalizó la cesárea, le dijeron a la madre de la chica (abuela de la criatura) que había nacido muerto", y con bicefalia (la malformación de poseer más de una cabeza).

A todo esto, Vázquez agregó que la abuela de la criatura alcanzó a tomar una fotografía del cadáver.

En declaraciones a la emisora LT 10, el abogado contó que "el 27 (de diciembre) le dieron el alta a la mujer, y tuvo que volver tres días después por una infección".

Y con el transcurrir de los días, el insólito nacimiento despertó dudas e interrogantes.

"Nos presentamos en la fiscalía e hicimos una denuncia por presumible mala praxis médica, sustitución de un niño por otro, supresión de identidad y promovemos la constitución de querellantes", añadió el letrado.

Vázquez explicó las particularidades del caso y que activaron las denuncias presentadas: "yo le tengo que dar la razón al médico que hizo las ecografías de que no había ningún problema, pero también le tengo que dar la razón a la abuela que fotografía el cadáver de su nieto y en el cual se observa la malformación de haber nacido con dos cuellos y dos cabezas".