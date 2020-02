Matías Godoy, a Croacia por 20 millones de pesos Deportes 04 de febrero de 2020 Redacción Por El delantero de la "Crema" continuará su carrera en el Dinamo Zagreb. Se va a préstamo hasta fin de año, con opción de compra.

FOTO J. BARRERA MATIAS GODOY. / El delantero ceresino partirá esta semana rumbo a Europa para continuar su carrera en el Dinamo Zagreb.

Finalmente Matías Godoy continuará su carrera en Europa, tal como pretendía el futbolista y su entorno. En las últimas horas se confirmó el arreglo con el Dinamo Zagreb de Croacia, caídas totalmente las negociaciones que se venían dando con el Miami FC.

El Dinamo será el destino del ceresino, donde irá a préstamo por un año con cargo de 300.000 euros y una opción de compra que podría concretarse directamente si se cumplen ciertos objetivos deportivos. En principios este flamante contrato se firmará este martes y en el transcurso de la semana el jugador estará viajando a Croacia.

El delantero de 18 años jugó muy poco en la primera de la ‘Crema’, en donde convirtió un gol (vs Independiente Rivadavia de Mendoza), pero sus destacadas actuaciones en los seleccionados juveniles Sub-15 (campeón Sudamericano) y Sub-17 (anotó tres goles en el Mundial) llamaron la atención de varios equipos, incluso, entre los más importantes de nuestro país.

En los últimos días, hasta su nombre llegó a sonar por Boca y San Lorenzo. Recordando que en un primer momento se lo quiso llevar el Inter Miami de la MLS.

Godoy jugó apenas seis partidos en la Primera Nacional, siendo titular solo en un encuentro.



SE QUEDAN ASÍ

Atlético de Rafaela transita las horas previas a su reestreno en la Primera Nacional. Su debut en el 2020 será este viernes, 21 hs, recibiendo a Brown de Adrogué. La salida a préstamo de Matías Godoy significará un ingreso importante de dinero que servirá para alivianar la economía de la ‘Crema’. Por barrio Alberdi no se hará uso de la posibilidad (tres) de incorporar. Incluso los rumores que circularon de un posible retorno de Marco Borgnino no podrá suceder ya que el rafaelino continuará en Nacional de la segunda de Portugal.



SUSTO PARA PROTTI

El delantero, goleador de la ‘Crema’, en la primera rueda del actual certamen de la Primera Nacional fue protagonista de un accidente automovilístico el último domingo por la mañana en Artega, localidad de donde es oriundo Ijiel Protti.

Según informes del portal Cruz Alta Noticias, el hecho ocurrió cuando el jugador circulaba con su Volkswagen Scirrocco por la ruta provincial Nº 92 cuando colisionó contra una Renault Daster con cinco ocupantes a bordo. Pese al violento impacto, ninguno de los involucrados sufrieron heridas.