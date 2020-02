Castellano vuelve en medio de la crisis por la inseguridad Locales 03 de febrero de 2020 Redacción Por EL INTENDENTE RETOMA SUS FUNCIONES TRAS LA LICENCIA

Luis Castellano reasume hoy como intendente de Rafaela, tras tomarse dos semanas de descanso, con la premisa de dar una fuerte señal en materia de seguridad: convocó para esta mañana a las 7:00 a una reunión en su despacho del 5º piso del edificio municipal a los concejales y los jefes de las fuerzas de seguridad, lo que incluye la Policía provincial al igual que la Gendarmería y la Policía Federal.

El problema es que más allá de las reuniones que se suceden aquí y allá no se advierte una mejora en la seguridad de todos los rafaelinos. Si hay mayores, no se advierten los resultados. Un dato, alarmante por cierto, es que el ministro de Seguridad de la Provincia, el controvertido Marcelo Saín, lleva 50 días en el cargo pero todavía no visitó Rafaela, la tercera ciudad del territorio santafesino. "Parece su antecesor, Maximiliano Pullaro, quien se olvidó de nuestra ciudad", dijo un vecino que participó el jueves pasado de una nueva marcha en reclamo de seguridad y justicia, una fecha que coincidió en el primer aniversario de la muerte del joven Gonzalo Glaría. En esa movilización quedó en claro el malestar creciente con "policías corruptos, jueces inoperantes y políticos que no hacen nada". Que se cante el himno de espaldas a la Municipalidad es una muestra del descontento.

"Apoyamos los pedidos de más seguridad y mejor justicia" dice la leyenda que tienen decenas de comercios. Como el delito se siente impune, un delincuente pareció burlarse del reclamo el sábado bien temprano cuando rompió el vidrio de la puerta de la tienda Agua de Coco, ubicada en calle San Lorenzo a metros de bulevar Santa Fe y a tan solo dos cuadras de la Jefatura de Policía. La foto que acompaña este artículo es reveladora: el ladrón rompió el vidrio a centímetros del cartel con ese mensaje. No le importó.

El viernes por la noche, cerca de las 21:00, en barrio Brigadier López se renovó la crispación rafaelina cuando dos violentos delincuentes ingresaron a una vivienda, hirieron a un padre y un hijo a golpes y, tras amenazar a punta de pistola, se llevaron algunas cosas de valor. Al huir, dispararon contra la vivienda y ya en la calle contra uno de los jóvenes que rápido de reflejos atinó a agacharse. Si no lo hubiera hecho quizás el final sería otro.

Si alguna de las balas que dispararon los delincuentes terminaba con otra vida, una pueblada se levantaba en la plaza esa misma noche. Lo curioso que no hay jefe de Policía que hable, ni funcionarios provinciales o municipales. Todos se esconden. Alguien debería tratar de calmar al menos con transparencia informativa.

Con el regreso de Castellano, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, ya no estará a cargo del Ejecutivo por lo que regresa plenamente a su función legislativa.

Otro dato a tener en cuenta para esta semana es que el juez camarista Cristian Fiz deberá resolver sobre fines de esta semana si los dos presuntos ladrones implicados en la muerte de Glaría continúan el proceso de investigación en libertad o vuelven a prisión, en el marco de la apelación presentada por la Fiscalía a la resolución del juez Osvaldo Carlos. Su decisión también marcará el pulso social.