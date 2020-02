9 de Julio tuvo un gran debut Deportes 03 de febrero de 2020 Redacción Por Derrotó por 4 a 0 a Libertad en Sunchales, con goles de Noriega, Sánchez, Díaz y Monserrat. El equipo de Werlen fue muy superior al joven elenco de Rivarossa.

9 de Julio tuvo un comienzo a puro gol en el Regional Amateur. Si bien podía especularse en lo previo que el León llegaba con mejores opciones de conseguir los tres puntos por calidad de plantel, la diferencia holgada superó las expectativas de los hinchas más fanáticos del elenco dirigido por Marcelo Werlen, que ha dado un buen paso ganando 3 puntos como visitante.

Libertad ofreció una tenue resistencia al equipo rafaelino, pese a que en el arranque pareció dejar otra sensación. Con una buena presión cortó los circuitos de juego de la visita y tuvo sus ocasiones en ofensiva. Muñoz intentó desde afuera y Raminelli, desde el borde del área, remató al lado del palo derecho de Cordero. También Tejeda tuvo la suya tras una muy buena jugada individual que terminó tapando el arquero juliense.

Sin embargo, de a poco, los de Werlen se hicieron dueños del partido. En la primera, Monserrat le erró al arco de cabeza tras un buen centro de Sánchez. La tendencia se iba decantando paulatinamente al mejor momento de 9 de Julio, que en la siguiente oportunidad no falló.

Pogonza desbordó por la izquierda, envió el centro atrás para la aparición de Brian Noriega, que con el arco vacío puso la apertura en el marcador. Y a partir de allí fue todo de la escuadra de "Satanás".

El arquero Gabriel Frattini ahogó dos veces el grito de gol al tapar los remates del propio Noriega y de Cristian Sánchez. Justamente este último, cerca del final de la primera etapa, recibió un pase filtrado de Monserrat y definió ante la salida de Frattini para establecer el 2 a 0. Una diferencia inobjetable a partir de lo observado desde los 20' del período inicial.

Por si los de Rivarossa tenían la intención de reaccionar, todo lo hablado en los vestuarios seguramente quedó en nada. Porque 9 de Julio volvió a aplicarle un mazazo apenas a los 3 minutos, cuando Flavio Díaz aprovechó un quedo defensivo aurinegro para anotar el tercer tanto visitante. El Cañonero nunca pudo rechazar la pelota en ese córner y los de Werlen lo aprovecharon al máximo.

Luego aparecería en acción el arquero visitante Marcos Cordero. El “1” juliense le tapó dos mano a mano a Costamagna y respondió de forma brillante ante un tiro libre de Kevin Muñoz que buscaba ángulo. Ya sobre el cierre, Gastón Monserrat convirtió el 4 – 0 final con un gran tiro libre al palo de Frattini.

Fue una presentación ideal del León, paradójicamente con tres goles de ex jugadores de Libertad como Díaz, Sánchez y Monserrat. Ahora tendrá que esperar dos semanas para volver a presentarse, ante Brown.



LO QUE VIENE

El domingo venidero jugarán en San Vicente el local Brown y Libertad. 9 de Julio lidera con 3 puntos la Zona 1 de la Región Litoral Sur, mientras que Libertad y Brown no suman unidades.