Entra en vigencia la moratoria provincial

Los contribuyentes morosos de la Provincia de Santa Fe tendrán desde hoy que hacer la tarea para sacarle jugo a la nueva moratoria fiscal que comienza a regir desde este lunes y tendrá vigencia por 90 días, con la posibilidad de prorrogarse un mes más. Al plan de facilidades de pago, incluido en la ley impositiva 2020 que fue sancionada en diciembre pasado, se puede ingresar con deudas de hasta el 31 de noviembre de 2019. El titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Martín Avalos, estimó en declaraciones al diario El Litoral que la deuda a cobrar ronda los 7 mil millones de pesos.

El funcionario indicó que se trata de "una moratoria amplia que abarca todos los impuestos provinciales y las mejoras no declaradas" a la vez que destacó, entre los beneficios, que incluye una quita de los intereses sobre deudas y planes de financiación. En tal sentido, agregó que comprende una reducción de sanciones que llegará "al 80% para la generalidad de los incumplimientos materiales y formales y del 50% para los agentes de retención que no depositaron esos montos, siempre y cuando hayan cumplido con los montos retenidos que no van a formar parte de la moratoria".

Avalos expresó que el contribuyente que se adhiera a la moratoria tendrá una reducción importante de intereses a las deudas establecidas al 30 de noviembre de 2019, que es la fecha de corte estipulada en la ley. Además el beneficio en la forma de calcular los intereses ya que se toma el capital y se aplica el 2% mensual, cuando el interés regular del API es del 3%. "Si se decide hacer el pago contado del total de la deuda se hace una reducción de los intereses del 70 por ciento, o se puede optar por financiaciones de 12, 24 o 36 cuotas, también con una quita en los intereses", subrayó el titular del organismo según el diario de la capital provincial.

El trámite se puede hacer tanto en forma presencial en las oficinas de la API -en Rafaela se encuentra en Bv. Roca 349- o en el portal web de la provincia.

Por último, Avalos detalló que "establece tres beneficios puntuales: uno para los cumplidores, que prevé la reducción del 10% para aquellos que hayan tenido al día el inmobiliario en los períodos 2017 y 2018; otro para pequeños productores agropecuarios, de hasta 50 hectáreas, la misma reducción, y la general, por adhesión al sistema de pago del débito automático".