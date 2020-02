Controlan en la Provincia más de 50 mil vehículos Locales 03 de febrero de 2020 Redacción Por La Agencia Provincial de Seguridad Vial intensificó los controles aleatorios en las rutas santafesinas, incluyendo test de alcoholemia durante las 24 horas.

FOTO APSV OPERATIVOS. Se realizan en las rutas santafesinas.

El gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Seguridad, controló más de 50 mil vehículos en las rutas santafesinas, durante el mes de enero en el marco del Operativo Verano.

El objetivo es disminuir los accidentes en época de vacaciones, por lo que la APSV intensificó los puntos de control y la cantidad de tests de alcoholemia, en distintos horarios; realizando 4200 tests, de los cuáles 200 dieron resultado positivo. “Detectamos un caso de un chofer profesional con 1,59 de alcoholemia positiva. Para estos el permitido es 0, es muy grave que no cumplan con lo que indica la ley”, apuntó Aymo.

“Queremos destacar que este es un cambio de enfoque a nivel de política de control. Estamos convencidos que la responsabilidad del Estado es hacer que los ciudadanos cumplan las normas y para ello tenemos que instrumentar sistemas de control efectivos las 24 horas. En Venado Tuerto, por ejemplo en un control sobre la ruta 8 detuvimos a un motociclista con 2,27 gramos de alcohol en sangre, por supuesto que no se le permitió seguir circulando” graficó el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo.

“Sabemos que el consumo de alcohol genera una disminución en las funciones esenciales para la conducción, y está asociado a la ocurrencia de siniestros viales, que muchas veces, tienen consecuencias graves. Por eso decidimos que los controles se hagan todo el día, no sólo de noche y fines de semana. La gente debe saber que estamos controlando y que esta acción nos brinda seguridad a todos, porque evita accidentes por esta grave conducta”, agregó el funcionario.

Durante el mes de enero, los agentes de la Policía de Seguridad Vial llevaron a cabo 1618 operativos de control vehicular y alcoholemia en más de 28 puntos fijos y móviles de todo el territorio provincial; y fiscalizaron más de 50 mil vehículos para garantizar las condiciones reglamentarias de circulación tales como uso de cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo, consumo de alcohol, portación de documentación obligatoria, uso de luces bajas, sistemas de retención infantil. Entre los vehículos controlados se detectaron infracciones de diversa índole que generaron el labrado de 10.431 actas.

Además, el personal de la PSV remitió 76 vehículos a corralones municipales, retuvo 202 licencias de conducir, labró 178 prohibiciones para circular y realizó 22 cesiones de conducción.



CONTROLES A CONDUCTORES

PROFESIONALES

Asimismo, se han incrementado los controles a conductores profesionales, tales como transporte de carga y de pasajeros. Esta semana se llevaron a cabo varios operativos exclusivamente para chóferes profesionales en diversos puntos de la provincia, en los cuales se realizaron controles a 58 conductores y 30 tests de alcoholemia, todos con resultados negativos. Además, se labraron 12 actas por distintas infracciones y una prohibición para circular.