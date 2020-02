Unión perdió en Entre Ríos

Una noche llena de goles tuvo como protagonistas a Defensores y Unión quienes priorizaron el arco de enfrente, cometieron errores defensivos y regalaron un partido lleno de emociones, el sábado por la fecha 17 de la Zona A. Los primeros minutos del encuentro fueron de estudio, ambos se "prestaban" la posesión de la pelota hasta que a los 16, Laureiro abrió el marcador para el local luego de una serie de rebotes en el área.

Cuando todo indicaba que estaba cerca el segundo tanto de los dirigidos por Orcellet, una pelota parada mal defendida y el oportunismo goleador de Matías Zbrun dejaron sin respuesta al arquero Correa y decretaron el 1-1 parcial a los 22 minutos.

En la segunda mitad desde su inicio tuvo en DEPRO el que mas propuso mientras que Unión intentaba recuperar rápido en mitad de cancha para luego asociarse y dejar mano a sus delanteros contra los defensores locales. A los 10 en una jugada sin riesgo alguno, hubo recompensa cuando un mal pase de Paiz para su arquero Torres fue interceptado a mitad de camino por Allende que sólo tuvo que gambetear al 1 visitante y empujarla con el arco vacío.

A partir de allí Unión adelantó sus líneas, intentó generar mayor volumen de juego con Valdivia, Rodríguez Rojas y Zbrun a costa de dejar espacios en el fondo. DEPRO no aprovechó ninguna de las 4 o 5 chances claras de gol que generó (Siergiejuk y Robles con malas definiciones desde adentro del área las más claras) y lo pagó caro cuando a los 33 minutos, Stecaldo tiró un centro cerrado, nadie la desvió ni la sacó y la pelota ingresó lentamente convirtiéndose en el empate 2 a 2.

Impulsado por la localía, el conjunto entrerriano volvió a la carga. Cerca del final, un buen centro en una pelota parada, peinada en el primer palo y por el segundo apareció Valente para empujarla poniendo el 3-2. Así el equipo entrerriano se quedó con el festejo que se suma a lo sucedido en la semana con el sorteo de la Copa Argentina y el enfrentamiento contra River. Por el lado de Unión se vuelve con un sabor amargo de haber igualado dos veces el resultado, aunque sigue cerca de puestos de clasificación. El miércoles recibirá a Sp. Belgrano buscando el revertir el 0-1 de la ida y ser rival de Racing en la Copa Argentina.



DEPRO 3 - UNION 2

DEPRO: David Correa, Milton Álvez, Maximiliano Villagrán (Yair Gurnel), Nazareno Rodríguez, Juan Ardetti, Patricio Valente, Johan Laureiro (Eric Rodas), Cristian Allende, Mauro Siergiejuk, Nicolás Reyes (Pablo Russo) y Lautaro Robles. Sup: Sebastián Escalante, Héctor Echague, Kevin Meyer y Tomás D'Angelo. DT: Hernán Orcellet

Unión: Leonardo Torres, Jonathan Paiz (Gonzalo Blanco), Lucas Pruzzo, Gustavo Mathier, Mateo Castellano, Franco Semino, Martín Rodríguez, Germán Rodríguez (Santiago Stecaldo), Matías Zbrun, Diego Meza y 11-Matías Valdivia (Álvaro Aguirre). Sup: Facundo Désima, Gastón Prono, Nicolás Guzmán, Lucas Vera Piris. DT: Marcelo Milanese.

Goles: PT, 16' Johan Laureiro (D), 22' Matías Zbrun (U). ST: 10' Cristian Allende (D), 33' Santiago Stecaldo (U) y 38' Patricio Valente (D).



OTROS RESULTADOS

Güemes venció en Santiago del Estero por 2 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco y con 27 puntos subió a la cima de la Zona «A». Estos fueron los restantes resultados:

Sarmiento (R) 1 vs. Central Norte (S) 0; San Martín (F) 1 vs. Defensores de Belgrano (VR) 2; Boca Unidos (C) 2 vs. Chaco For Ever 0; Douglas Haig (P) 2 vs. Crucero del Norte 0.

Posiciones: Güemes (SdE) y Chaco For Ever 27 pts, Sarmiento (R) 26, Douglas Haig (P) 25, Boca Unidos 24, Defensores de Pronunciamiento, Central Norte (S) y Defensores de Belgrano (VR) 21, Sp. Las Parejas 20, Crucero del Norte y Unión 19, Sportivo Belgrano (SF) y San Martín (F) 18, Gimnasia (CdU) 12.