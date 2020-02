Mirtha Legrand ovacionada Información General 03 de febrero de 2020 Redacción Por La diva fue a ver “Esa mujer es tango” y se refirió a la renuncia de Antonio Gasalla de su obra: “Lo vi disminuido físicamente”

Si bien este verano Mirtha Legrand no está al frente de sus clásicos almuerzos desde Mar del Plata, la diva viajó a La Feliz para disfrutar de unos días de descanso y realizar una de sus actividades preferidas: ir al teatro. Noche a noche la Chiqui elige sus shows preferidos y va a verlos, como una espectadora más.

En esta ocasión, Mirtha eligió el viernes pasado Esa mujer es tango, el espectáculo de Mora Godoy en el Teatro Auditorium. Vestida de rosa, muy elegante como siempre, llegó acompañada por su asistente personal, Héctor Vidal Rivas, y antes de ingresar a la sala dialogó con la prensa.

“Decidí venir acá. Tenía ganas de verla (a Mora Godoy) porque me encanta cómo baila, me encanta su show. Voy a ir a ver más shows. Mañana vamos a ver Burlesque. Vamos a ver todo”, contó la Chiqui a Implacables.

Amable y sonriente ante los periodistas que se acercaron a hablar con ella, no tuvo problemas en responder respecto a su opinión sobre la renuncia de Antonio Gasalla al show que encabezaba en Mar del Plata. “Él no estaba bien de salud, seguro no debía estar bien. Yo sabía de la renuncia pero no dije nada, absolutamente. Lo vi disminuido físicamente. Me pareció que caminaba con dificultad. Tenía un problema en la rodilla”, dijo.

Y agregó: “Es lamentable. Es una pena porque es un actor fantástico. ¿A los chicos dónde los ubican? Se quedan sin trabajo, pobrecitos. Esperemos que el productor, (Guillermo) Marín, lo solucione”.

La diva había ido a ver el espectáculo de Gasalla en el Teatro Radio City a mediados de enero. Previamente, la conductora había manifestado su fastidio contra el humorista, quien en su obra hace algunas referencias a ella en uno de sus monólogos. “Es raro, no sé por qué actúa de esa manera. Yo lo conozco, es una buena persona. Quiero ir a ver qué es lo que dice”, había señalado Mirtha.

Después de presenciar la obra, en diálogo con Teleshow, Mirtha dijo: “Fue todo muy bien. Hay un gran esfuerzo de Antonio. No dice todo lo que me comentaron, ¿será porque yo estaba presente?” De todas formas, reveló que cuando le acercaron un micrófono para saludar a todos los presentes, se lo remarcó y “fue tomado con mucho humor”.

Lejos de querer entrar en polémicas, agregó: “Vine a Mar del Plata a descansar y no quiero discutir con nadie. Ya está lo fui a ver a Gasalla y se terminó el tema. Me quedo con el cariño de la gente saludándome y gritándome cosas preciosas. No hay dinero para pagar esa adoración... ¡Me emociona!”

Como ocurre siempre que va a ver un espectáculo, una vez terminada la función Mirtha fue ovacionada por el público, reconocida con un ramo de flores, y luego le dedicó unas sentidas palabras al elenco encabezado por Mora Godoy.