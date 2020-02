Djokovic subió a la cima con el octavo título en Australia

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El serbio Novak Djokovic se consagró ayer campeón del Abierto de Australia al derrotar al austríaco Dominic Thiem en cinco sets y nuevamente es el número uno del ranking mundial. En una final que estuvo a la altura de las circunstancias, Djokovic se impuso en casi cuatro horas de juego con los parciales 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 6-4 y con esta victoria destronó a Rafael Nadal para regresar a la primera posición.

De esta manera, el serbio logró su decimoséptimo Grand Slam, el octavo en Australia en idéntica cantidad de finales disputadas, y se convirtió en el único jugador de la era open que ha ganado al menos uno de los cuatro abiertos mas importantes (Melbourne, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos) en tres décadas distintas y el segundo en toda la historia de este deporte.

Para poder lograr el triunfo, Djokovic tuvo que sufrir debido a una gran actuación de Thiem, quien no puso aprovechar la posibilidad de cortar la hegemonía de los tres grandes, Rafael Nadal, Roger Federer y Djokovic, quienes ganaron los últimos doce Grand Slam. A pesar del buen juego del austríaco, la mentalidad ganadora del serbio sumada a su calidad tenística hicieron que, más allá de caer en dos sets seguidos, logre reponerse y sacar lo mejor para adjudicarse la victoria.

Thiem destacó el triunfo de su rival y consideró que el serbio "lleva el tenis a otro nivel". "Felicito a Novak, que es un gran campeón y lleva el tenis a otro nivel. Me ha tocado jugar en esta época y espero tener revancha", sostuvo el austriaco.

Por su parte, Djokovic indicó: "Fue un partido difícil y Dominic estuvo cerca de ganarlo, va a tener más chances de ser campeón de Grand Slam, seguramente".

Asimismo, le dedicó una palabras emotivas al talentoso ex basquetbolista Kobe Bryant, fallecido el domingo pasado tras caerse su helicóptero en la localidad estadounidense de Glendale, en California, donde también murieron su hija Gianna y otras siete personas. "Fue mi mentor, un gran amigo. Eso nos recuerda que deberíamos estar más juntos que nunca, estar junto a nuestras familias, cerca de la gente que nos ama, eso es lo realmente importante. Tenemos que ser conscientes de ello", concluyó.