Béliz será candidato a presidir el BID Nacionales 03 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, será uno de los candidatos a conducir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad en la que ya trabajó como director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe.

La confirmación por parte del Gobierno llegó después de que la agencia internacional Bloomberg publicara que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aliado político de Alberto Fernández, apoyará a Béliz como en la carrera para presidir el organismo multilateral de crédito.

Quien tenía intenciones de competir para ocupar dicho cargo era el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que actualmente comanda una consultora política con Emilio Monzó.

Para prosperar en su carrera a suceder al colombiano Luis Alberto Moreno en el BID, en la elección que ocurrirá en octubre, Beliz necesita el apoyo de los Estados Unidos, que tienen una participación del 30% en el organismo de crédito.

El actual titular del BID aseguró al primer mandatario argentino que el organismo prevé desembolsar u$s 6.000 millones como parte de los programas de crédito que actualmente el organismo tiene con la Argentina.

De esta manera, de lograr imponerse en las elecciones, Béliz, que en su momento dejó el Gobierno -y el país- en medio de una disputa con el ex espía de la SIDE Antonio Stiuso, podría volver a migrar al BID, esta vez en condición de director del organismo.

Béliz tiene 58 años, es abogado de la Universidad de Buenos Aires y tiene estudios de posgrado en la London School of Economics, fue ministro del Interior entre 1992 y 1003, legislador de la Ciudad de Buenos Aires (1997-2000) y Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos entre 2003 y 2004.

Entre 2005 y 2013 residió en Washington para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde llegó a dirigir el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), ocupación que lo llevó a vivir un año en Uruguay.