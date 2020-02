Píldoras Políticas Nacionales 03 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

DURAN BARBA, CRISTINISTA

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba ratificó que Cristina Kirchner es la dirigente política más importante de la historia argentina, tras las críticas recibidas por un sector de la oposición, al tiempo que aseguró que "peronistas y antiperonistas" deben "lograr un acuerdo" para "superar la crisis endémica" del país.

En una columna publicada en Perfil, Durán Barba sostuvo: "En toda la década, la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, ni cuando De Narváez derrotó a Néstor, ni cuando fue enjuiciada. Basados en cifras de investigaciones escribimos desde 2009 que mantenía su fuerza".



EL OLVIDO

En medio del tratamiento en un plenario de comisiones del proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda externa, al presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le dejaron un teléfono celular sobre su escritorio.

Minutos después, le tocó hacer un aviso sobre el objeto en cuestión.

"Un aviso. Hay un teléfono que alguien olvidó en el baño de damas", informó el diputado kirchnerista.

Además de presidir la comisión de Presupuesto, parece que al economista del Banco Credicoop le encontraron trabajo como encargado de la oficina de objetos perdidos.



REDUNDANTE

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller también protagonizó un momento gracioso durante la sesión del miércoles cuando durante el tratamiento en particular del proyecto sobre deuda externa, en su carácter de miembro informante del oficialismo, le tocó leer cómo quedaba el artículo 4 luego de las modificaciones consensuadas.

El problema se suscitó cuando en el apuro Heller leyó exactamente igual el artículo a la versión original, lo cual fue advertido por la diputada del PRO Silvia Lospennato.

"Le pido a Heller que lea correctamente el artículo 4", corrigió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con sonrisa pícara.

"Efectivamente asumo que leí el texto anterior y no el cambiado", reconoció Heller, que instantes después pasó a releer el artículo.

"Corresponde volver a votar con las modificaciones bien leídas por el diputado Heller... Resulta afirmativo", bromeó el tigrense.



AMAGÓ CON LA IZQUIERDA

El resultado de la votación de la ley sobre sostenibilidad de la deuda externa arrojó 213 votos a favor y tres en contra.

De antemano ya se conocía que los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá y Nicolás del Caño iban a votar en rechazo, mientras que el resto de las fuerzas había llegado a un acuerdo para acompañar la iniciativa promovida por el Gobierno.

En ese marco, el misterio a resolver era quién se había anotado con el tercer voto negativo. Y la respuesta se hizo presente con rapidez: era Ricardo Buryaile, del radicalismo.

Sin embargo, había sido un error involuntario del ex ministro de Agroindustria de Cambiemos, que prontamente rectificó su voto y la votación concluyó 214 a 2.

"Diputado Buryaile, ¿se pasó al Frente de Izquierda?", lo chuzó Massa, entre risas. El radical entendió la humorada del presidente de la Cámara baja y le respondió con una sonrisa.



LE MOSTRÓ LA SALIDA

El líder del Frente Renovador participó de otro momento curioso horas antes, luego de que el recinto aprobara el pedido de licencia para Ignacio De Mendiguren, paso necesario para que "El Vasco" pudiera asumir al frente del BICE.

"La invito al diputado a retirarse del recinto", ironizó Massa, quien además de presidir la Cámara baja es el jefe político del Vasco en el Frente Renovador.



SÓLO UN SUSTO

Sergio Massa vivió un momento de zozobra cuando al inicio de la sesión intentó reclinarse en su sitial y casi se cae para atrás.

Del susto inicial, la cara del diputado mutó a alivio luego de recuperar el equilibrio gracias a una maniobra para aferrarse con los brazos al escritorio. Pero la caída se evitó en virtud de dos colaboradores que lo auxiliaron agarrando el respaldo de la silla.