Mársico pide incentivar el uso del Sistema de Alarmas Comunitarias Locales 03 de febrero de 2020 Redacción Por El concejal opositor ingresó una pedido al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de que continúe trabajando con las Comisiones Vecinales para difundir y promover instalación del “Sistema de Alarmas Comunitarias”, según lo establece la Ordenanza Nº 4976.

FOTO LA OPINION DIFUSION. Un cartel colocado sobre una columna de iluminación promueve el sistema de Alarmas Comunitarias.

El concejal Lisandro Mársico (FPCyS – PDP), presentó un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal para que siga trabajando con las Comisiones Vecinales para fomentar en incentivar la instalación del “Sistema de Alarmas Comunitarias”, en virtud de lo estipulado en la Ordenanza Nº4976.

El 17 de Agosto de 2017 el Concejo Municipal aprobó una Minuta de Comunicación donde se le solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal la implementación de un Área de Gestión y Coordinación de Alarmas Comunitarias. Con fecha 28 de Junio de 2018, se sancionó la Ordenanza Nº 4976, mediante la cual se crea un Programa Municipal de Alarmas Comunitarias, como herramienta de seguridad urbana, informó Mársico.

“Si bien al día de la fecha por lo informado existe un solo sector de la Ciudad, donde se desarrolló el Programa, resulta necesario seguir trabajando con las Comisiones Vecinales para continuar con la difusión del Sistema de Alarmas Comunitarias, en virtud de que hay vecinos que todavía desconocen la existencia de esta iniciativa” enfatizó el edil demoprogresista.

Actualmente este sistema está instalado en un sector del barrio Pizzurno, en calle Lotufo entre la primera cuadra de Méjico y Bv. Hipólito Irigoyen.

“Allí los vecinos con los que me contacté están conformes con el funcionamiento del sistema y muchos otros no tenían la información respecto a su existencia y la posibilidad de poder contar con él. Por eso es necesario que el Ejecutivo a través de las vecinales le dé impulso a este sistema que puede contribuir a la prevención”, explicó el edil que este domingo se acercó hacia ese lugar para corroborar como a través de un cartel se visibiliza la existencia de la alarma comunitaria.



EN QUE CONSISTE

EL SISTEMA

Cuando se aprobó la Ordenanza se realizó una reunión con las comisiones vecinales y representantes de la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE), donde se explicó ese que se trata de una medida que se incorpora a las acciones que se vienen realizando desde la ciudad en la lucha contra el delito. Se informó que no se trata de una medida obligatoria sino preventiva que pueden incorporar los ciudadanos que así lo deseen.

El programa de alarmas comunitarias apunta a brindar un servicio de monitoreo y acudir ante cualquier activación de esta alerta mediante la cobertura de la Guardia Urbana Rafaelina. Es por esto que, con la ampliación del Centro de Monitoreo se pretende poder dar una respuesta integral, rápida y eficiente al sistema de alarmas comunitarias.



LA ORDENANZA

El texto y articulado de la Ordenanza Nº 4.976 establece:

Art. 1.°) Créase el Programa Municipal de Alarmas Comunitarias como herramienta de Seguridad Urbana, para promover la difusión e instalación de Sistemas de Alarmas Comunitarias en los distintos sectores de la ciudad donde los vecinos lo soliciten, cuyo costo correría a cargo de los mismos.

Art. 2. °) El Sistema de Alarmas Comunitarias consiste en las siguientes medidas: a) La instalación en red en una misma calle o manzana, de alarmas con luz, sonido o combinada entre ambos elementos que, al ser activada por el vecino, permite dar aviso de inmediato a la policía; b) Conformar una red telefónica entre los vecinos de la zona, incluidos en este sistema; c) Permitir; la utilización de elementos que permitan señalar una situación de emergencia mediante la utilización de un pulsador, sirena, reflectores, detectores, etc.

Art. 3.°) El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) establecerá un protocolo para conexiones de sistemas de alarmas comunitarias de acuerdo con las normativas vigentes en el tema, ajustado a los cánones establecidos en materia de seguridad eléctrica, para lo cual se dará intervención a las dependencias que correspondan.

Art. 4. °) El Secretario de Prevención en Seguridad o quien lo reemplace en un futuro deberá designar un "Coordinador de Alarmas Comunitarias" que trabajará junto a las comisiones vecinales para promover la instalación de dicho sistema en los barrios.

Art. 5. °) Crease el Registro de Alarmas Comunitarias, con el fin de llevar un detalle pormenorizado y actualizado acerca de la cantidad de sistemas de alarmas comunitarias instaladas, su ubicación y el nombre del proveedor. El mismo deberá integrarse al Centro de Monitoreo de la GUR, y será informado al Comando Unificado y al 911.

Art. 6. °) Autorizase la utilización de las columnas del alumbrado público municipal a los fines de la instalación y funcionamiento de los sistemas de alarmas comunitarias solicitados por vecinos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones vecinales.