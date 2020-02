Audiencia por la clínica Locales 03 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Unos 15 empleados del Instituto Privado de Cardiología "Sagrada Familia" de la ciudad de Santa Fe permanecían ayer en el efector, a la espera de una resolución del conflicto desencadenado el viernes último. Ese día, la patronal anunció el cierre sin previo aviso, con lo cual 50 personas quedarían en la calle si no hay marcha atrás con la decisión. No obstante, el personal asegura que hasta el momento nadie recibió el correspondiente telegrama de despido.

Ahora, las expectativas están puestas en la audiencia que se realizará este lunes a partir de las 11:00 en el Ministerio de Trabajo.

Por estas horas, los empleados respetan las guardias establecidas, y se suman otros que, pese a no estar de turno, se mantienen firmes en la clínica para sostener el reclamo ante la incierta y desesperante situación.