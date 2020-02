Y Leo Ochoa lo volvió a salvar Deportes 03 de febrero de 2020 Redacción Por Ben Hur no jugó bien, aunque pudo quedarse con los 3 puntos en el debut frente a Ateneo Inmaculada. Fue gracias a un exquisito tiro libre de Leonardo Ochoa a los 39' del segundo tiempo.

FOTO M. LIOTTA INTERMITENTE./ Marcos Quiroga en muy pocas ocasiones pudo darle fútbol a la BH. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

No es que seamos demasiado exigentes, pero sin dudas que si el objetivo es ascender, esta muestra inicial del Lobo en el Regional Amateur fue escasa. Puede estar el atenuante de ser el primer partido y que con mayor confianza puede haber mejores desempeños. Lo cierto es que necesitó del ingreso de Leo Ochoa y una de sus pinceladas de jerarquía (como el año pasado), esta vez de tiro libre, para llevarse el partido por 1 a 0 ante un rival que con muy poco, se estaba llevando un punto de barrio Parque.

El primer tiempo fue realmente aburrido. Ben Hur equivocó demasiado los caminos, intentando en repetidas ocasiones con el juego aéreo, ante un rival que mostraba dos zagueros muy firmes en esa faceta, como Martini y Luis Chiaraviglio. Quizás el primer intento ganado por arriba en un corner por Kummer, que se fue apenas alto, hizo creer una posibilidad de desequilibrio que no se mostraba como tal.

Por contrapartida, y especialmente desde la media hora en adelante, cuando la BH pudo asociar a dos o tres jugadores en el juego corto por abajo fue construyendo las mejores oportunidades. La más clara fue cuando Quiroga pudo trasladar de izquierda a derecha, buscó a Izaguirre que rápidamente descargó hacia la derecha donde Castellano quedó mano a mano con el arquero, pero estuvo atento Figlia para atorar y rechazar el remate.

En el resto de la etapa, el Lobo generó muy poco. Podría contabilizarse un remate de volea de Izaguirre que se fue un poco alto desde buena posición. Fundamentalmente, le faltó "explosión", cambio de ritmo al equipo, salvo por algunas apariciones de Castellano por derecha o cuando el otro juvenil, Ramiro Contrera, se animó a proyectarse (apenas un par de veces), y en una de ellas su centro por poco no encontró un compañero para convertir.

En defensa controló bastante bien a su rival. Ateneo solamente tuvo una chance neta en esos 45 minutos iniciales y fue por un error del local, cuando Kummer tras haber hecho un buen cierre quiso limpiar buscando a Astrada y el arquero debió jugarse con su cuerpo porque Peralta Pino llegaba primero para empujar la pelota hacia el arco.

Para el segundo tiempo era necesario que el Lobo cambie un poco su cara. Dio esa sensación en los primeros 5 minutos, con algunos desbordes de Izaguirre con buenos centros desde la derecha. En uno de ellos, la pelota le quedó a Valsagna, cuyo remate dio en la parte exterior del palo derecho de Figlia.

Pero poco a poco fue decayendo esa mayor intensidad. Ben Hur en ningún momento del partido pudo presionar alto y por las características de sus volantes centrales no puede hacerlo, sobre todo Quiroga que es de tenencia y no verticalidad.

Los cambios no tardaron en llegar. El de Quiroz por Valsagna estaba cantado, y junto llegó Ochoa por Nuñez. Pero poco cambió en cuanto al trámite, aunque si estaba con la inventiva del delantero la posibilidad latente, como cuando en un pelotazo largo de Besaccia el arquero estuvo atento cuando quiso definir por arriba.

Ateneo ya no aguantaba en su campo. Dividía el balón y apostaba a alguna pelota suelta, como la que le quedó a Gonzalez Riaño entrando al área, y su remate cruzado se fue muy cerca del palo izquierdo de Astrada. Pasaban los minutos, no había forma de quebrar el cero ni manera de intentarlo con criterio para Ben Hur.

Pero bastó una pelota parada, un tiro libre ligeramente inclinado sobre la derecha a 26 metros del arco, para que Ochoa acaricie la pelota, con la fuerza apenas necesaria para que entre contra el palo izquierdo de Figlia que no pudo volver sobre sus pasos.

En los minutos finales aparecieron los espacios y el propio Ochoa tuvo la chance de aumentar las cifras, pero le faltó puntería. Ateneo fue como nunca en la noche a buscar por arriba, pero fue triunfo de Ben Hur. Pero atención, sabe que tiene que mejorar porque Atlético San Jorge seguramente será otra medida.