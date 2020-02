Buscarán al responsable por las netbooks "abandonadas" Nacionales 02 de febrero de 2020 Redacción Por SEGUN EL MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS TROTTA

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró ayer que muchas de las netbooks encontradas en un depósito del Correo Argentino en Tortuguitas tenían "las baterías sulfatadas", y afirmó que buscarán establecer "la responsabilidad" por el caso.

"Le hemos indicado a nuestro equipo que después del análisis de los elementos (encontrados), se tomen las medidas administrativas necesarias, en el caso de haber sido abandonadas, se pueda establecer la responsabilidad en cada uno de los casos", señaló Trotta.

En declaraciones a radio AM750, el ministro de Educación sostuvo que se realizará un relevamiento de las más de 100 mil computadoras halladas por la Sindicatura General de la Nación en el depósito y destacó que en el lugar también había "proyectores y libros".

"Dimos la indicación de hacer un relevamiento, un análisis del stock. Tenemos la información que hay muchas baterías sulfatadas que fueron adquiridas en el 2016 y abandonadas", expresó Trotta.

Según sostuvo, "de ser posible", se realizará una "reactualización de los elementos tecnológicos para sumarlos a los distintos planes" que se llevan adelante en la cartera que dirige.

Más temprano, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro rechazó las acusaciones contra su gestión tras el hallazgo de las netbooks y aseguró que "debían llegar a las escuelas este año".

"No hubo ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN. Simplemente, verificaron la existencia de material tecnológico en el depósito de la empresa encargada de la logística", sostuvo el ex funcionario nacional.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente del PRO cruzó a la Sigen y remarcó que "esas computadoras, de ningún modo obsoletas, son parte del equipamiento de Aprender Conectados que, junto a otros dispositivos adquiridos en distintos tiempos y órdenes de compra, como kits de robótica y programación, esperaban ser distribuidos".