Será clave conocer medidas de seguridad de nuevos billetes Nacionales 02 de febrero de 2020 Redacción Por Para no caer en falsificaciones ante multiplicidad de diseños.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Una vez que a mediados de año el Banco Central emita los nuevos billetes, en la calle habrá en circulación cuatro versiones distintas de los papeles de 50 y 100 pesos, por lo que el Gobierno advierte que será clave el rol que jugará la difusión de las medidas de seguridad para apuntalar la prevención y evitar que se produzcan estafas de falsificadores.

En la billetera de cualquier argentino o en la caja registrado de los locales habrá casi una exposición, debido a la multiplicidad de diseños que estarán vigentes para su uso en transacciones.

Actualmente, el billete de 20 pesos tiene las versiones de Juan Manuel de Rosas y del guanaco; al de 50 se lo encuentra con las imágenes de Domingo Faustino Sarmiento, de las Islas Malvinas y del cóndor; mientras que el de 100 está circulando con las figuras del ex presidente Julio Argentino Roca, de la ex primera dama María Eva "Evita" Duarte de Perón y la taruca.

A todos esos diseños deberá agregársele el que surja del Banco Central que preside Miguel Ángel Pesce, por lo que habrá once papeles con distintos dibujos para sólo tres denominaciones.

Del de 200 en adelante habrá dos versiones: las de los animales (ballena franca austral, yaguareté y hornero) que puso en circulación la gestión de Federico Sturzenegger al frente del BCRA y las que imprima la entidad en junio próximo.

Ante esa multiplicidad de variantes, el Gobierno advirtió que será "clave" la difusión que se haga de las medidas de seguridad con las que contarán los nuevos billetes para evitar que las bandas de falsificadores aprovechen el escenario para realizar estafas.

"Lo importante es la prevención. Si la gente no conoce la moneda, no la podés defender", sostuvo un integrante del Ministerio de Seguridad en diálogo con NA.

Aunque aún no se conocen los diseños de los billetes, en los que volverá a haber figuras humanas y ya no la fauna autóctona de la Argentina, especialistas de las fuerzas de seguridad dan por descontado que la Casa de Moneda continuará manteniendo las "excelentes medidas de seguridad" de las últimas décadas.

"La Casa de Moneda es una de las mejores del mundo. Los artistas son personas que están hace años en esto. No van a hacer nada mediocre", se mostraron confiadas las fuentes consultadas por esta agencia.

En ese sentido, remarcaron que "las medidas de seguridad son concretas" y señalaron que "obviamente" se incluirán "hilos de seguridad, hologramas, fibrillas".

A la vez, los especialistas anticiparon a NA que tanto el Banco Central como el Ministerio de Seguridad darán a conocer los distintos detalles que tendrán los billetes antes de que sean puestos en circulación.

El "toque, mire y gire" será vital para evitar caer en la estafa de los falsificadores: así, los usuarios podrán reconocer si se encuentran los relieves, los hilos de seguridad, los hologramas y las marcas de agua de los papeles legítimos.

La falsificación de billetes y monedas está reprimida con una pena que va de tres a 15 años de prisión, establece el artículo 282 del Código Penal.