Víctima de robo en B° B. López: “Por suerte la podemos contar” Policiales 02 de febrero de 2020 Redacción Por Así lo manifestó la víctima del violento episodio ocurrido este viernes por la noche en un sector del barrio Brigadier López. La pregunta que resuena es ¿hay que esperar que haya otro muerto más? La respuesta de los rafaelinos es No.

FOTO REDES SOCIALES GOLPES Y CULATAZOS. El piso de la vivienda asaltada mostraba marcas de sangre por la saña desplegada.

En la edición de la víspera, bajo el título "Violento robo en una casa del Brigadier López", LA OPINION adelantaba aquello que estaba ocurriendo al cierre de nuestra edición del viernes. Con el correr de las horas hubo muchas más novedades que aquí se dan a conocer en primera persona.



MUCHA VIOLENCIA

A las 20:40 del viernes una familia que vive en barrio Brigadier López protagonizó una situación de horror cuando dos motochorros armados, los asaltaron, golpearon y dispararon. Por suerte dicen “hoy la podemos contar”.

El domicilio de las víctimas es calle Los Azahares, y es en ese lugar donde los ladrones que se movían en una motocicleta tipo 110 c.c. de color gris oscuro, según describió un testigo, cometieron este violento hecho que fue registrado por una cámara de seguridad privada.

“Estaba justo mi hermana saliendo de mi casa y estos dos sujetos estaban dando vueltas por el barrio, -varios vecinos los vieron- y cuando mi hermana estaba cerrando el portón se baja de la moto uno y el otro siempre se quedó arriba de la moto armado, apuntando. Es ahí donde yo escucho los gritos y salgo para ver que estaba pasando, me agarra a mí y me empieza a pegar con el culatazo del arma”, relató uno de los integrantes de la familia que protagonizó esta terrible situación.

“A todo esto nosotros tranquilos y queriendo calmar todo y diciéndoles que se lleven lo que quieran. Ahí sale mi papá y tiran un tiro al lado nuestro que pega justo uno en la puerta y el otro en la pared, después se meten dentro de mi casa, le pegaron otra vez a mi viejo y se llevan la computadora, teléfono, billetera. Pero gracias a Dios podemos contar todo, lo otro es material”, manifestó la víctima, emocionada, a LA OPINION.

También contó que en el raid cuando se van, un vecino los quiere detener y estos sujetos efectuaron un disparo que “le pasó a nada y se los notaba muy nerviosos a los dos”, indicó.

Hay que señalar que la denuncia se hizo y que ahora se aguardan resultados por parte de quienes deben dar respuestas ante lo sucedido.

En tanto desde ese barrio hoy cuentan con un grupo de WhatsApp para comunicarse, -modalidad adoptada en otros sectores también- y se está organizando para la próxima semana una reunión para determinar los pasos a seguir y “tomar las riendas de esto ya que las autoridades no lo están haciendo. Miran esto como si fuera una película”, dijo enfáticamente un vecino del Brigadier López que prefirió resguardar su identidad.

Y la pregunta del principio sigue siendo la misma, que resuena una y otra vez ¿hay que esperar que haya un muerto más? La respuesta de los rafaelinos es la misma, No.