Tensión en la clínica cerrada: los empleados permanecen adentro Locales 02 de febrero de 2020 Redacción Por SANTA FE

Una veintena de trabajadores del Instituto Privado de Cardiología "Sagrada Familia" permanecía este sábado en el establecimiento, a la espera de respuestas por parte de la patronal. Algunos de ellos cumplen sus guardias, tal como estaba establecido en el cronograma de febrero, mientras que otros se acercaron para integrarse a la protesta por la acuciante coyuntura. Se trata de la clínica que este viernes cerró sus puertas sin previo aviso, con lo cual 50 personas fueron despedidas intempestivamente pero de palabra, sin haber recibido el correspondiente telegrama.



DECISION Y CONFLICTO

"Hasta la guardia de las 6 de la mañana dejaron entrar a los compañeros, y a las 10:00 decidieron que cerrarán y ya no permitieron entrar ni salir a nadie", relataba este viernes al móvil de LT10 María Angélica López, secretaria adjunta de ATSA. La gremialista contó además que en días previos, las autoridades del instituto negaban rotundamente las versiones de cierre. Mientras tanto, personal policial impedía el paso a inspectores del Ministerio de Trabajo, que buscaban constatar lo que estaba sucediendo, como es pertinente en estos casos. Por ello, un número variable de empleados de la clínica permanece desde el viernes en las instalaciones y se niega a abandonarlas. Este sábado eran unos 20, que mantienen las guardias y el estado de asamblea.



SOSPECHAS

En el mediodía de este sábado, López volvió a dialogar con LT10 y expresó sus sospechas en torno al dueño de la clínica y su accionar. Además, criticó su decisión de cerrar las puertas, no solamente por los empleos que se pierden sino porque se trata de "un efector de salud", en una ciudad donde siempre faltan camas.

Asimismo, confirmó que tanto los trabajadores como los representantes del gremio se quedarán en el sanatorio, a la espera de la audiencia del lunes, y hasta tanto "se reabra" la fuente laboral.



HASTA LAS ULTIMAS INSTANCIAS

Mientras tanto, el viernes, el dueño del sanatorio, el doctor Esteban Di Giovanni no compareció en la reunión que se programó en horas de la tarde convocada por el Ministerio de Trabajo y solo advirtió que si no desalojan el lugar no van a negociar. Luego de la tajante respuesta, los delegados se dirigieron al Sanatorio para comunicar la situación a sus compañeros, pero la policía impidió la salida y el ingreso del lugar, a menos que uno de ellos ingresara, comunicara la situación y desalojaran el nosocomio. Opción a la que se negaron rotundamente. Aseguraron que se van a quedar "hasta las últimas instancias". "La policía toma partido por la patronal, no tenemos regularizada la situación laboral, no sabemos qué está pasando con nuestro trabajo", expresó una trabajadora al móvil de LT10. En total, son 50 los trabajadores despedidos que aseguran que no les llegó ningún telegrama de despido, ni una manifestación por escrito por parte de la empresa, por tanto, “estamos en asamblea permanente esperando la respuesta por escrito y tratando de dilucidar la incertidumbre”, señaló María López de ATSA.