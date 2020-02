Gran comienzo de Jaguares Deportes 02 de febrero de 2020 Redacción Por Con Mayco Vivas como titular goleó a Lions por 38 a 8, apoyando 5 tries.

FOTO TELAM CON AMPLITUD./ El equipo argentino tuvo un gran segundo tiempo. Delguy en uno de los intentos.

No podía ser mejor el punto de partida para este nuevo desafío de Jaguares en el Súper Rugby. En el debut, en la cancha de Vélez, el subcampeón 2019 se impuso a los Lions sudafricanos por 38-8, validando su condición de animador de la competencia. El rafaelino Mayco Vivas fue titular y estuvo en cancha hasta los 18 minutos de la segunda mitad (fue reemplazado por Nahuel Tetaz Chaparro), aportando su habitual capacidad en la primera línea.

El desarrollo fue equilibrado hasta los 10 minutos de la segunda etapa, ya que hasta ahí la ventaja para la franquicia argentina era exigua (10-8). Apostó al ataque, minó la resistencia rival y encontró los caminos al try. El conjunto dirigido por Gonzalo Quesada consiguió cinco, que le permitieron, además, obtener punto bonus.

Los autores de los tries fueron Matías Moroni, en dos ocasiones; Domingo Miotti, Javier Ortega Desio y Agustín Creevy. El sábado próximo, también como locales, los Jaguares se enfrentarán con Hurricanes, de Nueva Zelanda, que cayeron en el debut en la conferencia sudafricana con Stormers (Sudáfrica) por 27-0. Jaguares y Stormers lideran su grupo, con 5 puntos.

Cabe destacar que Joaquín Díaz Bonilla tuvo que dejar la cancha por lesión a los 5 minutos y, un rato después, su reemplazante, Domingo Miotti inició lo que fue una gran labor personal y del equipo con el primer try.



FORMACIONES

Estadio: José Amalfinati (Vélez).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Jaguares: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía y Emiliano Boffelli; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli (c); Marcos Kremer, Tomás Lezana y Francisco Gorrissen; Lucas Paulos y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Julián Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Suplentes: Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Matías Orlando.

Lions: Tiaan Swanepoel; Tyrone Green, Duncan Matthews, Dan Kriel y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Andre Warner; Vincente Tshituka, Len Massyn y Marnus Schoeman; Marvin Orie y Ruben Schoeman; Jannie du Plessis, Pieter Jansen y Dylon Smith. Entrenador: Ivan van Rooney.

Suplentes: Jan-Henning Campher, Sti Sithole, Carlu Sadie, Wilhelm van der Sluys, Hacjivah Dayimani, Morne van der Berg, Manuel Rass y Ruan Vermaak.

Tantos en el primer tiempo: 10´ Gol de Miotti por try de él mismo (J); 18´ Penal de Jantjies (L); Try de Andre Warner (L); 26´ Penal de Miotti (J).

Tantos en el segundo tiempo: 8´ Gol de Miotti por try de Moroni (J); 19´ Gol de Miotti por try de Moroni (J); 29´ Gol de Miotti por try de Ortega Desio (J); 34´ Gol de Miotti por try de Creevy (J). .