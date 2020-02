Prisión preventiva para el femicida de Humboldt Policiales 02 de febrero de 2020 Redacción Por SE DICTO EL VIERNES EN TRIBUNALES DE SANTA FE

FOTO ARCHIVO WALTER WETTSTEIN. Con 46 años tenía una restricción de acercamiento a su exmujer, la cual no cumplió.

En la mañana de ayer se realizó una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Santa Fe, donde a Walter Wettstein de 46 años -vecino de la localidad de Humboldt ya imputado en la causa por el femicidio de su expareja- le fue dictada la prisión preventiva. El hombre habría matado a su expareja de un disparo mientras la mujer se movilizaba en bicicleta junto a su hijo más pequeño.

El hombre está imputado por homicidio agravado por el vínculo, por tratarse de un caso de femicidio, y por tenencia de arma de fuego.



EL FISCAL

El fiscal Martín Torres, a cargo de la investigación del hecho, en diálogo con la prensa local indicó que la declaración de los dos hijos de la pareja, coincidieron en la situación de violencia de género que ejercía desde hace años el imputado sobre la víctima, consignó el portal Esperanza Día x Día.

Especificó que durante la audiencia imputativa “se trabajó en acreditar los tres incisos del artículo 220 para justificar la necesidad de la prisión preventiva, la razonabilidad y la proporcionalidad en cuanto a la pena expectativa”.

“Lógicamente no habría discusión en cuanto al vínculo que alguna vez mantuvieron como agravante y el arma de fuego con lo cual se puso mucho énfasis en acreditarse el contexto de violencia de género que de alguna manera enmarca el hecho en un femicidio; esto el juez lo tuvo por acreditado ya que se contó con informes, testimonios, relatos, y una cantidad importante de evidencia que acreditan esta violencia reiterada a lo largo de años”, agregó.



EL TESTIMONIO

DE LOS HIJOS

El fiscal Torres valoró mucho los testimonios de los hijos de la pareja ya que “se pudo tener dos panoramas coincidentes en cuanto al contexto: por una parte el menor de 7 años que fue testigo presencial del hecho y por otra parte la del niño mayor que da cuenta de los días previos y las situaciones complejas del padre que estaba atravesando y la amenaza permanente del padre de que iba a cometer algún hecho”.

“Ambos relatos fueron bastante precisos y coincidentes que sirvieron para acreditar el contexto de violencia de género y el femicidio”, acotó.

Recordó además que “hace tres o cuatro años hubo una intervención con el dictado de una medida de distancia por parte de un Tribunal de Familia de la ciudad de Santa Fe, hubo un abordaje interdisciplinario de un equipo que trabaja en género de Humboldt pero sin embargo en los últimos tiempos no había crecido el conflicto entre las partes, no estaba en su momento más álgido, pero según los testimonios recientemente el imputado había tomado conocimiento de que la víctima tenía una pareja reciente, que había tomado la decisión de mudarse a vivir con esa nueva pareja y formar una nueva vida y eso pudo haber obrado como disparador para su accionar”.



DESCARTAN PROBLEMAS

PSIQUIATRICOS DEL FEMICIDA

Asimismo, el Fiscal afirmó que “queda descartado el problema psiquiátrico del imputado” ya que “con la detención se dispuso el análisis previsto en el artículo 108 del Código Procesal que establece un análisis médico, bioquímico y psicológico; se hizo un abordaje inmediato con una entrevista muy detallada por parte del psicólogo de la División de Medicina Legal de la Unidad Regional XI que da cuenta perfectamente que él comprende lo que hizo y comprende los actos del proceso”.

Añadió que “hubo la necesidad de reforzar esto con una intervención posterior por parte de un equipo interdisciplinario del hospital Mira y López quienes acreditaron lo mismo: que está en perfectas condiciones de estar en un proceso penal y la imputabilidad”.