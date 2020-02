Ganaron Gales e Irlanda Deportes 02 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En el primer partido de la edición 2020 del Seis Naciones, el campeón defensor, Gales, recibió a Italia, en un Principality Stadium colmado. No tuvo inconvenientes el local que doblegó a su rival con una abultada victoria por 42 a 0.

La figura galesa del partido fue Josh Adams, autor de tres tries. Al descanso ya dominaba Gales 21-0, lo que convirtió pronto el partido en un paseo triunfal. Los otros dos tries galeses fueron anotados por el centro Nick Tompkins (59') y el wing George North (77'). También contribuyó con el pie del apertura Biggar, con dos conversiones y tres penales, y el fullback Halpfenny, con dos conversiones.

En el otro partido de la jornada, en el Lansdowne Road Stadium, de Dublin, Irlanda derrotó a Escocia por 19-12. La figura del partido fue el capitán irlandés Johnny Sexton, que marcó todos los puntos de su equipo.

Este domingo, en el Stade de France, desde las 12 de la Argentina (televisa ESPN 3), se disputará el gran partido de la primera fecha del Seis Naciones, entre Francia e Inglaterra.