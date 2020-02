Los equipos y pilotos de la temporada 2020 Deportes 02 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

MERCEDES. La estructura alemana confirmó a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. FERRARI. Siguen Charles Leclerc y Sebastian Vettel.

Además de confirmar a los pilotos que estarán compitiendo en la temporada 2020 de la Fórmula 1, los equipos de la máxima categoría definieron las fechas en las que serán presentados en sociedad.

En las estructuras más poderosas no se registrarán variantes, toda vez que Mercedes, Ferrari y Red Bull, las tres principales formaciones del certamen anterior, seguirán los mismos protagonistas.

Se trata, concretamente, de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en la casa alemana, Sebastian Vettel y Charles Leclerc en la escudería italiana y Max Verstappen y Alex Albon en el equipo austríaco.

Ferrari se adelantará al resto y presentará su flamante unidad el 11 de este mes en el teatro municipal de Reggio Emilia (Italia), donde participarán de la sesión fotográfica Vettel y Leclerc.

Un día más tarde, la marca francesa Renault exhibirá su nueva máquina en una gala que se desarrollará en la sede del equipo, ubicada en la ciudad inglesa de Enstone, con las presencias de Daniel Ricciardo y Esteban Ocon.

El 13 de febrero, también en Inglaterra, pero en ese caso en Woking, será el turno de McLaren, que confirmó a los mismos pilotos que terminaron compitiendo el año pasado: Carlos Sainz y Lando Norris.

Para el día 14 se anuncian dos presentaciones. Una será la de Mercedes, que también expondrá su máquina en suelo británico, pero en el circuito de Silverstone, con sus pilotos Hamilton y Bottas

Durante esa misma jornada, el ahora denominado Alpha Tauri (ex Toro Rosso), verá la luz en la ciudad austríaca de Salzburgo, en una ceremonia que tendrá como protagonistas además a Pierre Gasly y Daniil Kvyat.

Otras dos escuadras eligieron el mismo día para concretar sus presentaciones, ya que el 17 de febrero es la fecha elegida por Racing Point y Williams, que convocaron a la prensa en el circuito de Barcelona.

El primero de los equipos tendrá como pilotos a Lance Stroll y Sergio Pérez, mientras que la segunda alineación confirmó a George Russell y sumó a Nicholas Latifi en lugar de Robert Kubica.

También utilizarán el mismo escenario catalán, pero el día 19 de febrero, para mostrar a sus unidades, Alfa Romeo y Haas, que ratificaron como pilotos a Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi por un lado y a la dupla Kevin Magnusen y Romain Grosjean por el otro.

Finalmente, uno de los candidatos a luchar por el título, Red Bull, que tendrá en sus filas a Verstappen y Albon, aún no definió la fecha de presentación, pero algunas versiones dan cuenta que sería la del 19 de febrero en Barcelona.



LA PRIMERA

Esta temporada se disputarán nada menos que 22 Gran Premios, realizándose el primero durante el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo en el callejero de Albert Park, en Melbourne, el tradicional escenario del Gran Premio de Australia.

Por ahora, según informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), está en suspenso el Gran Premio de China, que se anuncia en el marco de la cuarta fecha, en el circuito de Shangai, a raíz del coronavirus. Esa competencia se anuncia para los días 17, 18 y 19 de abril.