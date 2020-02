No sé, me parece Información General 02 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

ARCHIVO VIRTUAL ENRIQUE ESPINOSA//Auténtico cantor de versiones antológicas.

Uno ve la programación y ya se siente indefenso. La impotencia de ver una grilla demasiado desprovista de contenido. Algunas presencias de jerarquía. Apenas otras de trayectoria. Mucho desconocido. Que con el correr de los días se va afirmando esa sensación. Y de pronto, como estaba previsto -y acá no sirve aquello de “el que avisa no traiciona” porque se traiciona igualmente- recitales de rock en pleno escenario Atahualpa Yupanqui. Pero no es el día de los inocentes. Entonces la cuestión no es para despreciar. Artistas ajenos a ese ámbito, sin compromiso con el género, con repertorios sin pertenencia alguna al lugar, en el mejor de los casos con versiones destructivas de emblemas del cancionero popular de raíz folclórica. Todo ofrecido con el desparpajo de estar ahí solamente por cobrar sus honorarios profesionales. ¿De quién es la culpa? De los que contratan a esos músicos. Porque las autoridades deciden y administran, pero el festival es de la gente. Y todo este desplante va más allá de la mera intención de hacerlo para vender más entradas. No es justificación alguna de ningún tipo. Porque tampoco colmaron ni desbordaron la plaza Próspero Molina. Los rockeros a los encuentros de su propio formato. ¿Dónde está el Festival Nacional de Folklore de Cosquín? ¿Qué sobrevive de aquellos objetivos primordiales que le dieron vigencia por décadas? Ni por respeto a sus fundadores se preserva esa identidad cara a los sentimientos de muchos argentinos que siguen yendo a ese encuentro de la coincidencia nacional como bien definió el poeta César Perdiguero. Digo, no sé, me parece, sugiero, pienso el voz alta… ¿y si le cambian el nombre? Así no crean discordia ni confusiones en los ingenuos. Pero ni hablar de folclore, por favor…

Raúl Vigini

N. de la R.: Como excepción a la regla, la de hoy debe ser una de las noches más auténticas y folclóricas merecedora del festival.