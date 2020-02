Denis, sobre su preparación, la del equipo y el semestre que se viene Deportes 02 de febrero de 2020 Por Martin Ferrero “Mi prioridad era hacer una buena pretemporada”, contó Stracqualursi, y reconoció: “Cuando estás bien desde lo físico sos otro jugador”. El rafaelino de 32 años sueña con extender su veranito en el torneo que se viene: “Ojalá que lleguen los goles”. Sobre el equipo apuntó: “No es normal encontrar un equipo tan ofensivo como el nuestro, hay que hallar un equilibrio para que no nos conviertan tanto”.

FOTO LA OPINION LOS DE ARRIBA. / Denis Stracqualursi e Ijiel Protti, dos de los tres delanteros que viene utilizando Otta.

Que está en deuda, está en deuda. Pero no hay hincha de Atlético de Rafaela que no se ilusione con el gran verano que viene teniendo Denis Stracqualursi. El goleador que tanta controversia trajo con su arribo a Alberdi sabe que se vienen tiempos de definiciones en la Primera Nacional y no quiere defraudar.

El rafaelino de 32 años tiene todo para ganarse el corazón de sus seguidores y es por eso que se preparó como nunca, para tratar de hacerlo. Para tratar de llevar a la ‘Crema’ a lo más alto. Se lo nota bien físicamente, convirtió goles en los diferentes amistosos de pretemporada y se lo ve enchufadísimo.

“Lo más importante y que ponía en prioridad era hacer una buena pretemporada, uno cuando se pone bien físicamente es otro jugador”, le contó a este medio Stracqualursi, que luego sumó: “La prioridad que le di hoy en día fue esa, tratar de hacer una buena pretemporada y después los goles siempre suman, para un goleador, un delantero, es importante y gracias a Dios en estos partidos se dieron, esperemos que sigan viniendo en lo que viene”.



-Se termina la espera.

- La verdad que parece mentira que ya estemos por arrancar el torneo, pero gracias a Dios se pudo hacer una pretemporada importante, con una carga de trabajo importante y con un saldo positivo en los partidos que hemos jugado.



-Y ese comienzo, ¿cómo te encuentra?

-Tranquilo, ansioso porque uno necesita eso, competir, el día a día de los partidos, esperemos que arranque este semestre de la mejor manera ya que va a ser muy importante, nos va a llevar a un lugar en el cual todos queremos, ojalá que salga todo bien.



-Convertiste, lo es todo para un delantero, pero se te ve muy bien desde lo físico.

-Sí, lo más importante es que pude hacer una buena pretemporada, en los últimos dos años, por diferentes razones, no pude hacer una pretemporada como esta. Esto yo me lo había propuesto desde cuando llegue, en ese momento no lo pude hacer y hoy en día me encuentra de otra manera, con una buena pretemporada arriba, fue buena, fue dura, fuerte así que ojalá que arranquen los goles en el torneo, que tengamos un buen campeonato y que al equipo le sirva.



-Llegan todos los delanteros bastantes ‘afilados’, con buena y mucha competencia interna.

-Sí, y eso es importante para todos, a Alan (Bonansea) no le tocó jugar tanto quizás por lesión, pero volvió y lo hizo con todas las ganas. Todo potencia al equipo, cuando todos suman minutos y están en un mismo nivel es positivo. Que se le haga difícil al técnico es importante. Si hoy te toca estar en el primer equipo hace potenciarte para no dormirse, uno vive de esto, continuamente tratando de dar lo mejor para meterse entre los once, que es lo que todos buscamos.



-¿Cómo ves al equipo? Como cuota pendiente y una de las prioridades es que no les conviertan.

-Es una cuenta pendiente del equipo, no de la parte defensiva sola. Somos un equipo muy ofensivo, sacando los tres delanteros también los tenés en cancha a Junior (Mendieta) y Renso (Pérez) que son ofensivos, la verdad que el papel más importante y más difícil lo ocupan los defensores pero somos conscientes que todos debemos colaborar, no quedar mal parados, no perder la pelota tan fácil, si ajustamos eso le vamos a hacer un trabajo más fácil a los defensores, es una realidad, hoy creo que se ven reflejados muchas veces los errores defensivos, pero Atlético es muy ofensivo, no es normal encontrar un equipo tan ofensivo como nosotros, hay que hallar ese equilibrio en el cual seamos un equipo más compacto, más duro y de mitad de cancha para adelante se van a ver cosas.



-En las primeras fechas van a tener varios juegos como local (cuatro sobre seis), ¿qué tan importantes van a ser?

-Va a ser un porcentaje muy grande para poder lograr el objetivo, el arranque es todo, son pocas fechas, lo anímico va a correr y si podemos seguir haciéndonos fuertes de local, como lo veníamos haciendo, y poder sacar los primeros puntos, que van a ser complicado por los equipos que tenemos que enfrentar, vienen partidos que nos vamos a jugar mucho, con equipos que están peleando con nosotros ahí arriba, creo que el trajín de unos buenos resultados te van a llevar a pelear cosas importantes.



-Y conocieron el rival de Copa Argentina, que será Talleres de Córdoba.

-Quizás no era el equipo que queríamos por primera fase (risas). Todos los rivales son complicados, ya lo demostró esta Copa, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros creo que estamos en condiciones de poder hacerle partido, se hizo partido a Patronato y Nacional allá, pero tenemos que ir paso a paso, primero esta Adrogué, tenemos que tratar de hacer un buen papel ahí, tratar de que los tres puntos queden en casa porque es una obligación, después lo otro va a venir de la mano.