Violento robo en una casa del Brigadier López
01 de febrero de 2020

Aproximadamente a las 20.40 de anoche, llegando al cierre de la edición de hoy de LA OPINION, se tuvo conocimiento de que un importante y violento robo a mano armada había tenido lugar momentos antes en una vivienda particular en el barrio Brigadier López. El domicilio de las víctimas es calle Los Azahares del mencionado sector ciudadano.

A modo de adelanto, sí se había logrado confirmar que el suceso fue violento y que además hubo gritos y disparos de arma de fuego dentro y fuera de la vivienda, también cuando los ladrones escapaban en moto.

Era un hecho además que hubo personas heridas y que los ladrones se movían en una motocicleta tipo 110 c.c. de color gris oscuro, según describió un testigo.

Uno de los vecinos del sector comentaba en redes sociales que, “con absoluta libertad e impunidad estuvieron robando con disparo de armas y todo su tiempo. Tienen control absoluto de la situación […] la policía y el 911 ni la hora, demoraron 15 minutos en llegar, y la ambulancia 30 minutos”.

“Estamos tirados a la buena de Dios -decía otro- con la seguridad, olvídense de salir a caminar y de la tranquilidad del barrio, hablo de esta forma porque vi como se movían”, dijo.

Un mensaje por whatsapp circulante en esos momentos decía textualmente -sin identificar a su autor- que, “el tiro me pasó a un metro. Gracias a Dios lo puedo contar. No espero ayuda de arriba, pongámonos de acuerdo entre nosotros vecinos. Pongamos seguridad privada o cerremos el barrio para una mayor tranquilidad”.

Con el correr de las horas en la jornada de hoy seguramente será más abundante la información disponible que podamos poner a consideración de nuestros lectores.