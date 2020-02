Ben Hur tuvo otra victoria en el Coliseo Deportes 01 de febrero de 2020 Redacción Por BASQUET, LIGA PROVINCIAL

En el marco de la novena fecha de la Liga Provincial de Básquet, Ben Hur se impuso anoche como local ante Atlético Ceres Unión por 90 a 64 y sigue en puestos de clasificación en la Zona A, ahora con récord positivo: 5 triunfos y 4 derrotas.

Frente a un rival que en la primera rueda lo había vencido por 16 tantos (70 a 54), el elenco de Cristian Losano hizo un muy buen trabajo. Tuvo buena circulación de la bola y contó, tras la pausa del viernes anterior, con otra gran labor de Gonzalo Guzmán en ofensiva, aportando 37 puntos, y además capturando 22 rebotes. Otro de los destacados fue Federico Serrano con 20 puntos (11 en el último cuarto).

Defensivamente también fue un partido correcto del local, controlando bien al sunchalense Nicolás Zurvera, una de las incorporaciones del conjunto dirigido por Martín Méndez.

La BH hizo una buena diferencia ya en el primer cuarto (29-20) y al descanso largo se fue al frente por 16 (48-32), con un Guzmán incontenible y que en ese momento ya sumaba 22 puntos.

En el segundo tiempo no hubo reacción de la visita, con lo que Ben Hur pudo enhebrar su quinto triunfo del torneo para seguir luchando por la clasificación, sabiendo que en la próxima vendrá uno de los encumbrados, Independiente de Chañar Ladeado.

Dirigieron Juan Fernandez y Esteban Arévalo. Parciales: 29-20, 48-32 y 64-43.

Ben Hur: Porchietto 6, Federico Serrano 20, Burkett 11, Ferrario 4 y Guzmán 37 (fi). F. López 9, Francisco Serrano 3, Gerbaldo 0, Ottersted 0, Manassero 0, Bertero 0. DT: C. Losano.

CACU: Zurvera 12, Fornero 6, Szpillard 16, Pérez 7 y Montero 16 (fi). Schurrer 3, Socín 2, Naranjo 2. DT: M. Méndez.

Otros resultados: Rivadavia Juniors 85 - Unión Totoras 68; Centenario de Venado Tuerto 67 - Independiente 73. Domingo 20.30: Sportsmen Unidos de Rosario vs. Racing de San Cristóbal.

Recordemos que por la Zona D, Atlético Rafaela jugará el domingo en Venado Tuerto ante Atenas.