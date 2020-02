Unión visita al Pincha, que ayer recibió a Marcos Rojo Deportes 01 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Unión de Santa Fe visitará este sábado a Estudiantes de La Plata mientras que Atlético Tucumán será local de Defensa y Justicia, en dos partidos válidos por la decimoctava fecha de la Superliga.

El conjunto platense se enfrentará al elenco santafesino a partir de las 19.40 en el estadio Jorge Luis Hirschi con Germán Delfino como árbitro principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Estudiantes de La Plata empató 1 a 1 en su visita a San Lorenzo y ayer recibió al defensor Marcos Rojo, quien no será de la partida en el encuentro ante el "Tate".

El técnico Gabriel Milito aún no confirmó el equipo, pero si la inclusión de Gastón Fernández, quien entraría por Iván Erquiaga mientras que Mateo Retegui reemplazaría a Diego García e Iván Gómez iría por Enzo Kalinski.

Por su lado, Unión de Santa Fe venció como local a Argentinos por 1 a 0 y en el último entrenamiento de la semana Franco Troyansky sufrió un inconveniente físico que pone en duda su participación ante el "Pincha".

En caso de que el delantero no llegue en óptimas condiciones para el encuentro en La Plata, su reemplazante será Nicolás Mazzola.



Posibles formaciones:



Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Juan Fuentes; Javier Mascherano; Ángel González, Enzo Kalinski o Iván Gómez, Gastón Fernández, Lucas Rodríguez; Mateo Retegui y Martín Cauteruccio. DT: Gabriel Milito.



Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Jonathan Bottinelli, Franco Calderón, Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez, Federico Milo; Walter Bou y Franco Troyansky o Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón.