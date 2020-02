Gesell: "no son asesinos", dijo uno de los padres Policiales 01 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Marcial Thomsen, padre de Máximo, uno de los 10 rugbiers que más complicado está por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, negó ayer que los imputados sean asesinos y calificó el hecho como "una tragedia".

"No sé qué les pasó por la cabeza. No son asesinos, fue una tragedia", sostuvo Thomsen antes de entrar a visitar a su hijo al penal de Dolores, al tiempo que dijo "lamentar" la situación por la familia de la víctima.

Asimismo, sostuvo que junto a su esposa se plantearon qué pudieron haber hecho mal en la crianza de su hijo, más allá que remarcó que los acusados "estaban alcoholizados".

"Me dice -Máximo Thomsen- que lo lamenta muchísimo y se pone a llorar", agregó el padre del rugbier, quien reconoció tener temor de no ver más a su hijo en libertad porque "eso es algo que puede llegar a suceder". (NA)