YPF es socio de Shell y Equinor en Vaca Muerta

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La petrolera YPF se asoció con las empresas Shell y Equinor para profundizar el desarrollo de combustibles no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta.

Shell y Equinor habían arribado a un acuerdo con la firma Schlumberger para la adquisición de su participación en el área Bandurria Sur, ubicada en el epicentro del desarrollo no convencional del yacimiento neuquino.

Shell y Equinor, además, firmaron un acuerdo preliminar con YPF para adquirir una participación adicional del 11% en Bandurria Sur, que está sujeto a varias condiciones, incluida la aprobación de la autoridad regulatoria.

De concretarse el acuerdo, la petrolera controlada por el Estado mantendrá una participación del 40% en esta área y continuará como operadora.

Bandurria Sur es un bloque de 220 kilómetros cuadrados ubicado en la ventana de petróleo no convencional de Vaca Muerta, y junto a Loma Campana y La Amarga Chica, forma parte del núcleo del desarrollo de YPF en el no convencional.

"YPF lidera actualmente el desarrollo de los no convencionales en el país y los resultados obtenidos ubican a la compañía como el socio de elección para las grandes empresas del mundo que quieren venir al país a desarrollar Vaca Muerta" afirmó el presidente de la compañía, Guillermo Nielsen.

La petrolera ya cuenta con acuerdos firmados con esas dos compañías internacionales para el desarrollo de otras áreas en Vaca Muerta: Bajada de Añelo con Shell y Bajo del Toro con Equinor.