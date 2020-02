Una denuncia de Cristina Kirchner Nacionales 01 de febrero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner, a cargo del Poder Ejecutivo, denunció ayer la publicación de una "fake news" sobre la construcción de la Ruta Provincial 9 en Santa Cruz.

"La mentira tiene patas cortas", advirtió la ex mandataria nacional en su cuenta de la red social Twitter.

En el mismo mensaje, citó una nota del diario "La Nación" del jueves, en la que se publicó que la vicepresidenta había pedido retomar las obras de la Ruta 9, que no estaban terminadas y por las que el empresario detenido Lázaro Báez había cobrado 525 millones de pesos.

Al respecto, Cristina Kirchner afirmó que la información era falsa y recomendó una nota de ayer del diario Página 12, en la que se asegura que ese contrato con Báez "nunca existió".

"Esta es la verdadera historia sobre la construcción de la Ruta Provincial 9 en Santa Cruz", señaló la ex presidenta, con un enlace a la noticia.