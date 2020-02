Todo comenzará en la Bombonera Deportes 01 de febrero de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EMBLEMATICA./ La cancha de Boca será la primera sede del equipo nacional en las Eliminatorias.

(Especial para LA OPINION). - Mientras los más jóvenes se esmeran por estos días en Colombia, para conseguir una de las plazas que los habiliten a disputar los Juegos Olímpicos, en AFA arman el exigente calendario que deberá atender la Selección Mayor a lo largo de este 2020.

Lionel Scaloni se ha refugiado en Ezeiza para que ese diagrama tenga los menores márgenes de errores, en una tarea compleja, por la diversidad de eventos y las inmanejables contingencias que suelen plantearse con la salud de los futbolistas y la distancia de las competencias donde juegan la gran mayoría de los candidatos a ser convocados para los 8 partidos de Eliminatorias ya previstos y otros tantos, que debería afrontar, si se tiene el mérito de llegar a la final de la Copa América a disputarse entre los meses de junio y julio próximos.

Los antecedentes y los pronósticos hacen que no sea descabellado especular con alcanzar ese histórico número de 16 presentaciones oficiales a lo largo de este año, una agenda inédita, si se toma en cuenta que no habrá partidos amistosos, ya que todos se jugarían en esos dos marcos internacionales de gran relevancia.

En ese período, solo el equipo australiano, invitado a la nueva edición del torneo más longevo del fútbol mundial, será el único rival no Sudamericano, excepto que Qatar, también convocado por fuera de nuestro territorio, rompa los pronósticos y se cruce con los albicelestes en cuartos de final, de lo contrario, los adversarios se repetirán en muchos casos en las dos competencias.

El plano será exigente si mensuramos el buen nivel de la mayoría de los seleccionados y las circunstancias en las que se van a disputar esos encuentros; es cierto que 9 de esos 16 compromisos (si Argentina llega a las semifinales de la Copa América), se jugarán en distintos estadios de nuestro país, pero por ejemplo, frente a sus pares paraguayos, uruguayos y chilenos, indefectiblemente, deberá cruzarse, al menos en dos ocasiones, ya sea por Eliminatorias o por la Grupo A de nuestro torneo continental.

En el caso de Brasil, el otro pope sagrado, Scaloni ya sabe que deberá visitarlo en la ventana de octubre en el marco de la 6ta. fecha del certamen que clasificará a 4 equipos de manera directa al mundial de Qatar 2022, sin perjuicio que también, el destino de la Copa América, los vuelva a reunir en los cuadros finales, tal lo ocurrido en la edición pasada en Belo Horizonte.

Como se observa el menú es variado y para los paladares más exigentes; el seleccionado argentino está “obligado” a protagonizarlo en los dos frentes y en el caso de la Copa América, acceder a la final, que según el nuevo formato de disputa deberá ser en tierras colombianas, ya que el partido inaugural se desarrollará en el estadio Monumental.

Las cosas tienen movimiento, dice el poeta y para los intereses del fútbol argentino ese ajetreo conllevará seguramente un mensaje de presiones y estímulos.

Que no parezca poco.



BOCA, UNA DECISION CONTROVERSIAL

El primer partido de las Eliminatorias, así comenzará oficialmente el calendario antes mencionado, tendrá como escenario el mítico estadio de La Bombonera, paradójicamente último escenario en contener un compromiso de los albicelestes en nuestro medio, que también se disputó por la anteúltima fecha de la clasificación al Mundial de Rusia; en esa ocasión y a pedido de Lionel Messi, Argentina dejó su tradicional redil del Monumental para jugar frente a Perú, un partido crucial por la clasificación y que dejó un resultado tan negativo como las dificultades que hubieron desde la organización, para poder atender todos los protocolos que Conmebol exige.

Tan es así que en la última inspección que las autoridades sudamericanas hicieron al estadio de Boca para habilitarlo como sede de la Copa América el informe no fue favorable y AFA debió proponer otros estadios, frente a las falencias observadas.

Pues bien, y a pesar de esa contundente opinión, en calle Viamonte han preferido desafiar tal objeción y confirmar a La Bombonera como el estadio de la primera presentación de nuestro equipo nacional para recibir a Ecuador el 26 de marzo.

Los nuevos vientos políticos a nivel nacional, que repercutieron en la interna xeneize, movieron las piezas y reacomodaron ciertas estructuras. Claudio Tapia entiende que ser condescendiente con el nuevo orden le va permitir fortalecer su figura y evitar el embate que muchos pronostican llegará inexorablemente, contra su conducción después del final de la actual Superliga y en consecuencia, intenta equilibrar la balanza entre los dos colosos del fútbol de nuestro país.

River, para la Copa América y Boca, para las Eliminatorias.

Las viejas y decadentes recetas que desmienten una evolución en esta actividad que tanto nos apasiona a los argentinos y que, con frecuencia, no se corresponden ni con el sentido común ni con las reglas, en definitiva, las transgresiones son parte de nuestro acervo.