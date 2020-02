Pedido de informes de los diputados de Somos Vida Locales 01 de febrero de 2020 Redacción Por Desde el Bloque compuesto por los Diputados Walter Ghione, Nicolás Mayoras, Natalia Armas y Juan Argañaraz, alertaron por la producción de la pastilla abortiva Misoprostol y presentaron en la Legislatura Provincial este pedido para saber qué recursos se van a destinar y si el Laboratorio Industrial Farmacéutico Santa Fe ha dejado de producir medicamentos esenciales y prioritarios.

Desde el Bloque de diputados provinciales “Somos Vida y Familia”, integrados por Walter Ghione, Nicolás Mayoras, Natalia Armas y el rafaelino Juan Argañaraz, elevaron a la Legislatura un pedido de informes respecto a conocer la producción de la pastilla abortiva Misoprostol y saber precisiones acerca de que recursos se van a destinar para tal producción. A su vez los legisladores quieren conocer si el Laboratorio Industrial Farmacéutico Santa Fe ha dejado de producir medicamentos esenciales y prioritarios.

“¿Cuáles son las prioridades en Salud para el Sr. Gobernador Omar Perotti y el Ministro de Salud de la Provincia Carlos Parola?”, se interrogan los diputados. Y para respaldar la preocupación que les generan ciertas decisiones, dan cuentan de diferentes noticias que hablan de la compleja situación financiera en que por ejemplo se encuentran los Hospitales de Ceres y Rafaela, en Centros de Salud de Santa Fe y Rosario, sumado a los reclamos por inseguridad en los efectores de salud pública.

“Mientras tanto en una provincia que busca ser declarada en Emergencia Económica se les da prioridad a otros asuntos que generan grandes gastos, antes de actuar en lo primordial para dar efectivas respuestas en salud. Luego de que el Gobernador dictara la adhesión por decreto al Protocolo de Aborto No Punible Nacional impuesto por el Ministro de la Nación Ginés González García, resaltando que no se ha respetado al Poder Legislativos de la provincia democráticamente electo para discutir estos temas, manifestamos nuestra disconformidad ya que no hubo un debate en conjunto acerca de su idoneidad y el mismo no cumple como pauta mínima con lo establecido en el Código Penal, la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales”, indican en un documento los legisladores. Y agregan: “por tal motivo, nos vemos en la obligación de preguntarnos y analizar: ¿cuál es realmente el norte en materia de Salud en la Provincia de Santa Fe? Por otra parte el Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, el Dr. Carlos Parola, en el Segundo Encuentro Nacional del Consejo Federal de Salud, el cual estuvo presidido por Ginés González García, ofreció venderle Misoprostol del LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe) para proveer a todo el país”.

Desde el Bloque Somos Vida y Familia, manifestaron la necesidad de “conocer la realidad de nuestra provincia en profundidad y discutir con seriedad cuál es el camino que como estado debemos emprender”.



EL PROYECTO

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Salud, en relación al LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO (LIF) informe lo siguiente:

. Presupuesto asignado para su funcionamiento durante el año en curso (2020); Presupuesto ejecutado del ejercicio anterior (año 2019); cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto Social del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del estado en cuanto al destino prioritario de abastecimiento de servicios de Salud, Provinciales, Municipales y Comunales en el año 2019; cantidad de unidades del fármaco denominado “Misoprostol” producidos durante el año 2019 e incidencia porcentual en cuanto a la totalidad de medicamentos producidos por el laboratorio durante el mismo año; si tiene previsto realizar convenios y comercializar el fármaco denominado “Misoprostol” con otras Provincias y/o con el Estado Nacional con el alcance de lo previsto en el inciso f) del artículo 6 de su estatuto; en caso de ser afirmativa la respuesta anterior si esa política fue o será sometida a la brevedad a la correspondiente asamblea de socios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de su estatuto social; y cantidad de recursos humanos y presupuestarios que se piensan destinar a tal efecto; si en virtud de falta de asignación de recursos se han dejado de producir medicamentos durante el año 2019 y lo que va del 2020 e identificación de los mismos; estado del trámite presentado ante las autoridades nacionales a fin de que autorice el tránsito federal del “Misoprostol”, es decir, la autorización pertinente a efectos de que dicha droga pueda ser comercializada en todo el territorio nacional, y no sólo circunscripto a la Provincia de Santa Fe.