Antonio Gasalla no volverá a Mar del Plata

El artista vio en la tarde del pasado jueves al médico, quien le extendió un certificado para interrumpir su participación en el espectáculo teatral.

Seguramente, cuando cerró su acuerdo para llevar su espectáculo a Mar del Plata junto a Marcelo Polino, Antonio Gasalla nunca imaginó que terminaría la temporada de esta manera. Sin embargo, el jueves llegó la confirmación de que el capocómico no retomará las funciones de su espectáculo y así da por concluida la temporada teatral en la Ciudad Feliz.

Según pudo saber Teleshow, “en el día de la fecha el Sr. Antonio Gasalla se comunicó con el empresario teatral Guillermo Marín para informar que se bajaba de la temporada marplatense”.

“Gasalla no volverá a la temporada. Por la tarde vio al Dr. Franzetti, quien le extendió un certificado médico para interrumpir su trabajo”, expresó Ángel de Brito en su cuenta, ratificando la información. Vale recordar que el martes último se había anunciado en sus redes la suspensión de las funciones hasta el viernes 31 de enero.

“Ahora. Guillermo Marín, productor del espectáculo de Antonio Gasalla, cuyas funciones se encuentran suspendidas, informa que las entradas adquiridas, una vez devueltas en el teatro Radio City, tendrán un trato preferencial con un 50% del valor para el espectáculo “20 Millones”, informaba la cuenta.

“El tema es así. Antonio tiene una enfermedad de hace muchos años que todos la saben, para qué la voy a decir, y tiene comprometida la rodilla, con lo cual ya no podía ni caminar. Está yendo al médico, y en 72 horas nos confirman cuándo volvería, eso es todo por ahora. Sería hasta saber el diagnóstico y que me digan después qué es lo que tiene”, le dijo Guillermo Marín, productor del espectáculo, a Teleshow.

Vale recordar que desde que el espectáculo levantó el telón, a fines de diciembre pasado, fueron muchos los rumores acerca de un posible final anticipado del mismo, pero más que nada haciendo foco en la cantidad de espectadores y no en la salud del artista.

“Como productor para mí es un honor producir este espectáculo que marca el regreso al teatro de un grande. El público le pedía que hiciera sus personajes y él decidió hacer un show en base a sus creaciones. Los últimos espectáculos de Antonio fueron comedias de texto, por eso esta vuelta es un poco el regreso a sus orígenes”, se había ilusionado Marín al firmar el contrato con el creador de entrañables personajes como “La Abuela” y “Soledad Dolores Solari”, entre otros tantos.

“Estoy muy contento con este proyecto y me encanta ver a Antonio ensayar todos los días, atento a todos los detalles, dirigiendo el show con su buen gusto y talento. Para mi será el gran espectáculo del verano en Mar del Plata”, agregó en aquél momento el experimentado productor, quien por estas horas debe estar resolviendo si, más allá de la sensible baja de Gasalla el espectáculo se levanta o continúa con Marcelo Polino y el resto del elenco.