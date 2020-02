Algunas frases que merecen rescatarse

CIUDAD DEL VATICANO, 1 (NA). - Estas son las frases principales del presidente Alberto Fernández tras el encuentro que mantuvo con el papa Francisco en el Vaticano:

- "Le pedí ayuda por el tema de la deuda"..

- "El Papa es argentino, nuestro amigo, es uno de nosotros, (Argentina) es su casa, está siempre abierta y cuando él disponga ir solo lo recibiremos con alegría y con el cariño que todos le tenemos".

- "El Papa es una figura trascendental que está mucho más allá de los argentinos. Como lo teníamos a media cuadra de la Casa de gobierno perdemos noción de lo que es".

- "El Papa ya nos está ayudando mucho y no necesariamente tiene que andar mostrando lo que ayuda".

- "Toda la deuda trajo pobreza, marginación y postergación a muchos sectores de la sociedad, esta es la verdad".

- "Estoy seguro que el Papa hará lo que pueda hacer por ayudarnos".

- "Quiero que al Papa no lo disputemos, en los últimos años entró en la disputa de quién es el Papa. El Papa es de la humanidad no es de ningún sector de la Argentina".

- "El día que me llame y me diga 'voy para allá' me ocuparé que lo recibamos como corresponde, como el mayor líder moral que la cristiandad reconoce".

- "Me ha dicho que estaba muy contento con todos los esfuerzos que hago por unir a los argentinos y que quería ayudarme en eso, por eso me dijo necesito que siga siendo el mensajero de la paz".

.- "La sociedad argentina no tiene muy en claro lo que los curas hacen por los pobres".